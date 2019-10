MICE Network Event am 24.Oktober 2019 hygge Kopenhagen

Gemeinsam mit verschiedenen Partnern lädt das Destination Office zu einem Network-Event im Foyer der Königlich Dänischen Botschaft in Berlin ein, um Kopenhagen als Tagungs- und Konferenzdestination kennenzulernen und sich auszutauschen. Das MICE Network Event findet am 24. Oktober 2019 ab 18:00 Uhr statt.

Die Teilnahme an diesem Event ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist jedoch limitiert. Anmeldungen sind hier möglich.



www.destination-office.com