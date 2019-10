the Creative dots, eine auf Customer Experience in der MICE Branche spezialisierte Unternehmensberatung, ist neuer Business Partner des German Convention Bureau.

the Creative dots (tCd) ist ein auf die MICE Branche spezialisiertes Beratungsunternehmen, das von Ángeles Moreno gegründet wurde. tCd hat sich auf die Konzeption und Implementierung kundenzentrierter Prozesse spezialisiert. Die Kunden profitieren in diesem Zusammenhang von der selbst entwickelten tCd CX-Methode. Im September wurde tCd Business Partner des German Convention Bureau. Die neue Präsenz in Deutschland ist ein Meilenstein im Rahmen des Expansionsplans, den das Unternehmen im vergangenen Mai durch die Allianz mit Gerrit Jessen begann.



Dazu Gerrit Jessen: “Diese strategische Allianz ist eine großartige Gelegenheit, den Markt durch Innovation im Bereich Customer Experience (CX) zu stärken und in Austausch mit den Führungskräften der MICE Branche in Deutschland zu treten." „Deutschland steht an zweiter, Spanien an dritter Stelle der führenden Länder der Meetings & Events Branche. Die Verbindung und Zusammenarbeit mit Unternehmen aus beiden Märkten wird es uns ermöglichen, innovative Lösungen für die Gestaltung von effektiver und profitabler Kundenerlebnisse zu entwickeln. Auch im Bereich strategisches Event Design unterstützen wir unsere Kunden“, sagt Ángeles Moreno.

www.thecreativedots.com