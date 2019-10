„Hindernisse überwinden – Ziele erreichen!“ Ladies’ Business Club Jahreskonferenz steigt am 14. November in Hamburg

„Hindernisse überwinden – Ziele erreichen! Never give up!“ heißt der Vortrag von Denise Schindler. Die Radsportlerin ist Paralympische Medaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in London 2012 und Rio 2016. Über ihr großes Ziel, die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, spricht sie auf der zweiten Jahreskonferenz des Ladies’ Business Club am 14. November 2019 im Hyperion Hotel Hamburg.

Weitere Vortragende sind André Pallinger, Mitglied der Geschäftsführung bei Payback, zum Thema „Digitalisierung 2.0 im Handel“ und Klaus Henschel zu „Von Baby Boom bis YouTube – Worauf müssen wir uns einstellen? Unterschiedliche Generationen und ihr Geschäftsreiseverhalten“. Der Consultant für die Travel Industry diskutiert das Thema im Anschluss an seinen Vortrag auf dem Podium und mit dem Publikum. Über ihre Reise als Abenteuer spricht Lea Rieck. Die Journalistin, Autorin, Abenteurerin nimmt die Zuhörerinnen mit auf ihre Tour: „Allein mit dem Motorrad um die Welt: Eine Frau, 516 Tage, 90.000 Kilometer“.



Die Jahreskonferenz des Ladies’ Business Club (LBC) ist als Weiterbildungs- und Motivationsveranstaltung konzipiert und klingt mit kulinarischen Genüssen und viel Gelegenheiten zum Gedankenaustausch und Netzwerken aus. Der Ladies’ Business Club der H-Hotels.com ist ein Netzwerk für Frauen in der Veranstaltungsbranche. Entstanden ist der Ladies’ Business Club auf Wunsch von Kundinnen der H-Hotels.com, Tagungs- und Travel-Managerinnen, die sich treffen und austauschen wollten. Die Teilnahme ist kostenlos und steht Tagungs- und Travel-Managerinnen in Unternehmen und Verbänden offen. Interessierte Frauen, die teilnehmen möchten, melden sich bitte bei Kathrin Felgenhauer schriftlich per Email kathrin.felgenhauer@h-hotels.com oder telefonisch +49 (0)40 4142003182.



https://www.h-lbc.de/de/events