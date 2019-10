Ab dem 30.10.2019 ist die Kampagnen-Fortsetzung „live“ und soll wieder junge Talente für den Karriereweg in Agenturen begeistern. Die neue Kampagne wird unter dem Motto „Lebe Dein Talent“ an den Start gehen und primär digital ausgerichtet sein.

Den Startpunkt bilden Social Clips, in denen spielerisch die vielfältigen Talente der Zielgruppe inszeniert und mit möglichen Agenturberufen verknüpft werden. Das eigene Talent und Jobprofil lässt sich dann mit einem Klick, mit Hilfe des „Talentomats“ testen. Dieser ist das Herzstück des Content Hubs und bietet die Möglichkeit, spielerisch das indivi­duelle Berufsprofil zu ermitteln und sich einen Überblick über konkrete Jobangebote aus der Agenturszene zu verschaffen. Wer es genauer wissen will, hat darüber hinaus die Mög­lichkeit, sich via Live-Chat mit echten Agenturmitarbeitern auszutauschen und so ein Bild von der Arbeit in Agenturen zu bekommen.

Die Kampagne startet mit den Social Clips auf Facebook und Instagram, die auch in die­sem Jahr wieder das Agentur-Engagement als Partner begleiten. Anders als in der Ver­gangenheit ist die Laufzeit der Kampagne nicht von Semesterferien und Studienterminen begrenzt, sondern darauf angelegt, ganzjährig durch neue Social Clips und entsprechende Ads aktualisiert und verstärkt zu werden. Initiatoren und Träger der Kampagne sind auch künftig die Branchenverbände BVDW, CMF, FAMAB, GPRA, GWA und OMG. Die Um­setzung verantwortet ein Kampagnenteam, zu dem neben den Mitarbeitern der Verbands-Ge­schäftsstellen auch Jung von Matt und Ressourcenmangel gehören.



FAMAB-Vorstandsvorsitzender Jörn Huber zur Employer-Branding-Kampagne: „Wir freuen uns über die Fortsetzung des erfolgreichen Kooperationsprojekts und hoffen wieder viele junge Nachwuchstalente für die vielfältige Welt der Agenturen begeistern zu können!“ Die Agenturszene in Deutschland präsentiert sich schließlich auf dem Content Hub im Rahmen des Agency Days am 18. November 2019, an dem sich Agenturen aus allen beteiligten Verbänden vorstellen, Interessierte digital zu sich einladen und so einen Einblick in die heterogene Agenturwelt ermöglichen.

www.komm-in-die-agentur.de