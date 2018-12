12. Dresdner Congress Award And the „Oscar“goes to…

Große Freude bei den Award-Gewinnern Dr. Christoph Sträter, Prof Jürgen Stritzke, Professor Manfred Curbach, Dr. Karsten Conrad und Jörg Schüler sowie den zwei Sonderpreisträgern Dr. Norbert Weiss und Professor Manfred Wirth.

Der Dresden Congress Award, auch „Oscar“ der Kongressbranche genannt, ist gestern an insgesamt vier Preisträger überreicht worden. Zwei weitere Vertreter aus Wirtschaft bzw. Wissenschaft konnten sich über eine Sonderehrung freuen. Mit dieser Auszeichnung ehrt die Landeshauptstadt Dresden gemeinsam mit der Dresden Marketing GmbH (GmbH) und der Unterstützung der Dresdner Kongressbranche mittlerweile zum zwölften Mal engagierte Wissenschaftler, Unternehmer und Veranstalter, die Kongresse und Tagungen in die sächsische Landeshauptstadt geholt haben. Novum: Der begehrte Preis wurde in vier neuen Kategorien vergeben: Newcomer, Kontinuität, International und Fokus Dresden. Und auch die BÖRSE Dresden der Messe Dresden war erstmals Gastgeberlocation für die große Gala und den vorangestellten Kongress „Fit4Congress“. Neuerungen, die sehr gut ankamen. So durfte die DMG mit 100 eigegangenen Bewerbungen einen Rekord verzeichnen und auch die Nachfrage nach der Fachveranstaltung „Fit4Congress“ war mit 130 Teilnehmern/innen aus ganz Deutschland sehr hoch.

„Wir freuen uns, dass so viele Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur unsere Stadt als inspirierenden Ort für Tagungen und Netzwerkveranstaltungen nutzen. Sie sind es, bei denen wir uns mit dem 12. Dresden Congress Award sehr gern bedanken“, sagt Dirk Hilbert, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden. Nach der Begrüßung durch Dirk Hilbert und Dr. Jürgen Amann wurden die Gäste auf eine „extreme Reise“ mitgenommen: Der Impulsvortrag von Langstreckenschwimmer, Doktorand und Unternehmer Joseph Heß stand unter dem Titel „Leute tun verrückte Dinge und ich bin einer von ihnen.“ Daran schloss sich die Bekanntgabe der Preisträger und die Übergabe der Awards und Sonderpreise an. MDR-Sportmoderator Torsten Püschel führte durch den Abend, bei musikalischer Umrahmung durch die „Dresdner Residenzkonzerte“.

