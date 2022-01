Die Erholung der Geschäftsreise wird 2022 an Fahrt aufnehmen, auch wenn Unsicherheiten bleiben. Trotz der volatilen Lage und der Herausforderung, in der gegenwärtigen Situation Prognosen zu erstellen, wagt American Express Global Business Travel - GBT - eine Analyse gegenwärtiger Trends und einen Blick nach vorne – mit dem Whitepaper „Business Travel in 2022 and beyond“.



Das Whitepaper umfasst dabei die die Kategorien neue Arbeits- und Lebensmodelle, Vertrauen in Reisen, Nachhaltigkeit, Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion sowie im speziellen Flug, Mobilität und Hotel.

1. Neue Arbeits- und Lebensmodelle verändern die Rolle der Travel Manager

Die klassischen Modelle von Arbeit und Geschäftsreise verändern sich ebenso wie die Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren Mitarbeitern. Mitarbeiter, Kunden und Partner legen Wert darauf, für und mit Unternehmen zu arbeiten, die verantwortungsvoll, nachhaltig und integrativ handeln. Als Ergebnis dieser Entwicklung könnte die Rolle des Travel Managements sowohl aufgewertet als auch in die Kernfunktionen des Unternehmens integriert werden.

2. Das Vertrauen der Reisenden spielt eine zentrale Rolle

Technik und Kommunikation spielen eine entscheidende Rolle, um das Vertrauen der Reisenden in großem Stil zu stärken. Travel Manager können ihren Reisenden durch Technik und Tools Sicherheit geben, die ihnen zu jedem Zeitpunkt einer Reise alle Informationen zur Verfügung stellen.

3. Nachhaltigkeit als tragendes Element

Der Druck auf die Führungsebene der Unternehmen wächst, erste Ergebnisse für das Ziel der Netto-Null-Emissionen vorzulegen. Entsprechend werden Unternehmen ihre Bemühungen um echte Fortschritte bei der Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen verstärken. Geschäftsreisen werden im Zentrum des Interesses stehen.

4. Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion vorantreiben

Indem Sie die Vielfalt durch die ganze Wertschöpfungskette hindurch fördern, können Geschäftsreise-Spezialisten im Jahr 2022 und darüber hinaus eine wichtige Rolle für die DE&I-Strategie ihrer Unternehmen spielen (Diversity, Equity and Inclusion/Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion). Die Stakeholder – also Mitarbeiter, Kunden und Investoren – erwarten, dass ihre Unternehmen sich zu den Zielen von DE&I bekennen und auch entsprechend handeln.

5. Flug

Die weltweite Luftfahrt sollte auf dem Weg der Besserung sein – aber Kapazitäten, Flugpläne und Preise werden 2022 noch unvorhersehbar bleiben. Das könnte Auswirkungen auf einzelne Reisende wie auch auf das ganze Reiseprogramm haben. Das Aufkommen neuer Virusvarianten ist ein Risiko, mit dem die Menschheit eine ganze Weile wird leben müssen.

6. Hotel

Die weltweite Hotellerie wird sich 2022 stärker erholen. Gute Nachrichten für Hoteliers – aber eine Herausforderung für den Einkauf der Unternehmen. Die ADR-Werte (Available Daily Rates) erholen sich überall auf der Welt. Jedoch sind viele wichtige Geschäftsreise-Ziele auch für Urlaubsreisende von Interesse, sodass Geschäftsreisende mit Urlaubern im Wettbewerb um dieselben Hotelzimmer stehen. Zusätzlich hat der weltweite Arbeitskräftemangel Auswirkungen auf die Hotelpreise.

7. Mobilität

Die Verknappung wird 2022 ein zentrales Problem der Mietwagen-Branche sein. Es gibt nicht genug Fahrzeuge, um der Nachfrage der Unternehmen nachzukommen. Der weltweite Halbleitermangel ist dabei der wichtigste Faktor. Das anhaltende Missverhältnis zwischen eingeschränktem Angebot und wachsender Nachfrage bedeutet steigende Mietwagenpreise. Die Preise sollten sich aber im Lauf des Jahres stabilisieren, wenn die Autoproduktion sich erholt.

Mobility-as-a-Service ist eines der wichtigsten Innovationsfelder 2022. Der Service vereint verschiedene Möglichkeiten der Fortbewegung auf einer zentralen digitalen Plattform. Um Akzeptanz und Anwendung zu fördern, muss eine MaaS-Plattform den Zugriff auf alle Mobilitätsoptionen aller Reisenden an einem zentralen Ort ermöglichen, sei es dienstlich oder privat.

Mit zunehmendem Fokus auf die Nachhaltigkeit steigt die Nachfrage nach Geschäftsreisen per Bahn. Züge statt Flüge zu buchen kann auch für die Reisenden von Vorteil sein: Züge bieten mehr Komfort, ermöglichen besseres Arbeiten unterwegs und Reisen von Stadtzentrum zu Stadtzentrum.