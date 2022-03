25 Ideen für eine bessere Zukunft

Prof. Ulrich Weinberg leitet die School of Design Thinking am Hasso Plattner Institut in Potsdam. Beim 25. Ideenfrühstück ist er einer der 25 eingeladenen Gäste.

Am Freitag 08.04. geht das 25. Ideenfrühstück von 09.00-10.00 Uhr live aus der AXICA in Berlin auf Sondersendung. Moderator Bernhard Wolff begrüßt 25 bisherige und zukünftige Talkgäste. Um 10.00 Uhr schließt sich ein "Blick hinter die Kulissen" der hybriden Produktion an.

So wie die Krisen die Veranstaltungsbranche verändert haben, hat sich auch das Ideenfrühstück verändert: vom netten Netzwerken über eine steile virtuelle Lernkurve hin zum redaktionellen Format für sinn- und werteorientierte Zukunftsthemen. Immer jedoch möchte das Ideenfrühstück inspirieren und optimistisch bleiben. Dafür hat wurde das Motto aufgestellt: Guten Morgen, gute Zukunft.

Die verbindende Frage an die 25 Talkgäste und Experten der Veranstaltungsbranche lautet: "Was sind Eure guten Ideen und Gedanken für eine bessere Zukunft?" Mit dabei sind Uli Weinberg, René Borbonus, Kay-Sölve Richter, Clemens Arnold, Thorben Grosser, Sandra Herz, Simon Pierro, Tamara Ingram, Cristián Gálvez, Vera Viehöfer, Markus Hofmann, Slatco Sterzenbach, Christian Buchholz, Cathrin Mühlbauer, Gerriet Danz, Karin Ruppert, Dirk Eilert, Ralf Schmitt, Madlen Sanchino Martinez, Arndt Pechstein, Tinka Beller, Awai Cheung, Cordula Nussbaum, Sanjey Shihora, Arnd Zschiesche und Alexander Wolf.

Das Ideenfrühstück ist ein sinn- und werteorientiertes Live-Format für die Veranstaltungsbranche und wird produziert in Kooperation von AXICA, Next Now, Eventmobi und Bernhard Wolff. Medienpartner des Jubiläums ist die tw Tagungswirtschaft - das MICE Magazin. Technikpartner des Jubiläums ist Ambion.

Der Live-Stream findet am 08.04. von 09.00-10.00 Uhr statt. Die Anmeldung ist kostenfrei hier möglich. Wer als Branchenvertreter vor Ort live dabei sein möchte, kann sich per Mail anmelden.

Im Anschluss an den Live-Stream laden die Veranstalter um 10.00 Uhr zu einem 50min Webinar "Blick hinter die Kulissen: Streamen in Serie - das Ideenfrühstück". Thorben Grosser, Bernhard Wolff und das Eventmobi-Team stellen Ihnen Studio, Format und Plattform vor. Anmeldung sind hier möglich.