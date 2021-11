Korea hat die Bewerbung unter Führung eines Bündnisses mehrerer Organisationen wie dem Korea Toursm Organization für den 27. Weltkongress für Neurologie (WCN 2025) gewonnen. Der World Congress of Neurology wird von der World Federation of Neurology (WFN) veranstaltet und ist eine repräsentative Konferenz im Bereich der Neurowissenschaften, an der Experten aus 120 Ländern aus aller Welt zusammenkommen. Die 27. Ausgabe des Kongresses, der alle zwei Jahre stattfindet, findet vom 12. bis 16. Oktober 2025 im Coex Convention Center in Seoul statt, an der mehr als 6.000 Delegierte erwartet werden.

Für den diesjährigen Bewerbungsprozess stimmten Vertreter jedes Mitgliedslandes der WFN unter den Bewerberländern ab, darunter Australien (Brisbane), China (Beijing) und die Türkei (Istanbul). Die endgültige Entscheidung, den 27. Weltkongress in Korea auszurichten, wurde auf der Vorstandssitzung am 2. Oktober bekannt gegeben.

„Wir planen, in Zukunft durch enge Zusammenarbeit mit verwandten Organisationen weitere internationale Konferenzen nach Korea zu bringen.“ Moon Sang-ho, Direktor des MICE-Marketingteams beim Korea MICE Bureau

Der Erfolg dieser Bewerbung ist das Ergebnis der sorgfältigen Vorbereitung der Korean Neurological Association (Vorsitzender Hong Seung-bong) mit aktiver Unterstützung des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus (Minister Hwang Hee) und der Korea Tourism Organization (Präsident Ahn Young -bae). In Vorbereitung der Bewerbung ernannte KTO Jeon Beom-seok, Professor für Neurologie am Seoul National University College of Medicine, zum „Korea MICE Ambassador“. Darüber hinaus unterstützte KTO die Werbeaktivitäten, einschließlich der Produktion eines neuen Videos und Online-Werbematerialien. In der Zwischenzeit wird KTO weiterhin bei der Ausrichtung und Bewerbung internationaler Veranstaltungen in Korea unterstützen und jeden Schritt von der Bewerbungsphase bis zum Marketing und der Ausrichtung im Ausland überwachen. Moon Sang-ho, Direktor des MICE-Marketingteams beim Korea MICE Bureau , sagte: „Die Ausrichtung des Weltkongresses für Neurologie in Korea wird einen großen Beitrag zur Erholung nicht nur der heimischen MICE-Branche, sondern auch des Tourismus und verwandter Unternehmen leisten“, fuhr er fort: „Wir planen, in Zukunft durch enge Zusammenarbeit mit verwandten Organisationen weitere internationale Konferenzen nach Korea zu bringen.“