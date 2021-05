Die für den 28. und 29. Juli 2021 in der OsnabrückHalle geplante greenmeetings und events Konferenz (gme) kann aufgrund des kurzfristigen Planungshorizonts im Kontext der Pandemie nicht wie ursprünglich vorgesehen als Präsenzveranstaltung mit hybriden Elementen durchgeführt werden. Stattdessen haben sich die Organisatoren EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. und GCB German Convention Bureau e.V. dazu entschieden, drei inspirierende digitale gme-Tage am 28. Juli, 14. September und 28. Oktober 2021 zu veranstalten.In zwei- bis dreistündigen digitalen Formaten dreht sich dabei alles um hochaktuelle Themen rund um Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswelt: Wie können Digitalisierung und Nachhaltigkeit smart miteinander verknüpft werden? Welche Chancen bietet der European Green Deal? Wie nachhaltig sind hybride und räumlich-verteilte Veranstaltungsformate? Wie kann soziale Nachhaltigkeit berücksichtigt werden? Wie sieht gelungene Nachhaltigkeitskommunikation aus und welche Rolle spielen Zertifizierungen? Im Anschluss an die erste Veranstaltung laden die Initiatoren alle Teilnehmenden zum digitalen Netzwerken und zum Gedankenaustausch ein.„Die Entscheidung zur Umplanung der gme ist uns sehr schwergefallen, da die persönliche Begegnung nach wie vor durch nichts zu ersetzen ist“, so EVVC-Präsidentin Ilona Jarabek. „Dennoch sind wir froh, ein alternatives Programm anbieten zu können und so gemeinsam in und mit der Branche an den unterschiedlichen Nachhaltigkeits-Ansätzen arbeiten zu können“. Auf aktuelle Ereignisse flexibel reagieren und Veranstaltungsformate an die Rahmenbedingungen anpassen zu können, ist eine Zukunftsaufgabe für die Akteure der Veranstaltungswelt. „Veranstaltungen spielen eine herausragende Rolle als Plattformen für den Wissensaustausch – auch in einer Zeit, in der die persönliche Begegnung nur langsam wieder möglich ist. Entscheidend ist es, Menschen weiterhin zusammenzubringen und dafür auch neue Formate anzustoßen. Mit den neuen gme-Tagen schaffen wir einen digitalen Ort zum Austausch und wollen damit wichtige Zukunftsimpulse für den Megatrend Nachhaltigkeit setzen“, sagt GCB-Geschäftsführer Matthias Schultze.