Neue Buchveröffentlichung

Das Autorenduo Wolfgang Himmel, Dozent an der DHBW Ravensburg, und Prof. Stefan Luppold, Studiengangsleiter BWL-Messe-, Kongress- und Eventmanagement an der DHBW, hat ein neues Fachbuch veröffentlicht: „Workbook berührende, hybride Veranstaltungen – Konzepte für kombinierte Online- und Onsite-Events“.

Bereits im Jahr 2021 hatten Himmel und Luppold ein Fachbuch publiziert, das sich berührenden Events widmet – dort mit dem Fokus auf Online-Veranstaltungen. Der Pandemie geschuldet hatten die beiden untersucht, ob und wenn ja wie im digitalen Raum das geschehen kann, was bei Events essentiell ist: eine emotionale Ansprache.

In der Folge erschienen von Professor Stefan Luppold dann weitere Bücher, die sich mit hybriden Veranstaltungen beschäftigen. Daraus entstand schließlich die Idee, in einem weiteren Projekt solche hybriden Events auf ihr Potenzials der Berührung zu untersuchen. Auch in diesem Buch berichten Autorinnen und Autoren aus ihrer Praxiserfahrung über Messen, Kongresse, Business Events und andere Veranstaltungen.

Das nun aktuell erschienene Workbook liefert Anregungen und konkrete Empfehlungen, wie interaktive Veranstaltungen in Kombination aus Onsite- und Online-Events mit synchronen und asynchronen Aktivitäten gelingen können. Die Beiträge schildern Praxiserfahrungen mit Fallbeispielen aus unterschiedlichen Branchen und gesellschaftlichen Bereichen. Es geht um verschiedene Zielgruppen, Anlässe, Ziele und Rahmendaten. Der Ablauf und die Methoden sowie die Technik sind an die entsprechenden Parameter angepasst.

In dem Buch werden Fragen beantwortet wie etwa Überraschung und Neugier, Begeisterung und Leidenschaft auf hybriden Veranstaltungen geweckt werden können und welche Unterschiede je nach Anlass und Eventformat bestehen.

Das Buch ist im Verlag Springer Gabler erschienen:

Softcover ISBN 978-3-658-39740-1

eBook ISBN 978-3-658-39741-8