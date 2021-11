© Messe Dortmund/Wolfgang Helm

BOE INTERNATIONAL gibt positiven Ausblick auf 2022

Neue Dynamik und hohe wirtschaftliche Gestaltungskraft

Die Vorbereitungen und Planungen für die BOE INTERNATIONAL 2022 laufen auf Hochtouren. Am 19. und 20. Januar öffnet die internationale Fachmesse für Erlebnismarketing wieder ihre Türen in Dortmund und wird zu dem Treffpunkt der Eventbranche gleich zu Jahresbeginn. „Die Eventbranche braucht – und drängt – auf die BOE INTERNATIONAL 2022“, sagt Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe. „Das haben uns Aussteller, Betriebe und Partner während zahlreicher Gespräche in den vergangenen Monate bestätigt. Aber auch auf Seiten der Fachbesucher verspüren wir einen hohen Bedarf an Networking, Austausch und Leadgenerierung: Genau hierfür brauchen wir wieder eine Plattform, die als Präsenzveranstaltung stattfindet“, so die Messechefin weiter.

Die BOE INTERNATIONAL hat in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung vollzogen. Und die kann sich sehen lassen. Mit modernster Kommunikationsarchitektur, starken Partnerschaften und umfangreichen Aktivitäten hat sich die BOE zu einer multimedialen modernen Messe für die Event-Industrie gewandelt. Der Bundesverband Industrie Kommunikation (bvik) unterstützt als starker Partner aus der Wirtschaft und der Branche, um wichtige Zielgruppen zusammenzubringen. Für 2022 wird der bvik exklusiver B2B Partner der BOE und lädt seine Mitglieder zum Austausch in die B2B bvik-Lounge in Halle 4 ein. Darüber hinaus wird sich der neue Partner auch inhaltlich auf einem Forum der BOE einbringen. In Planung sind am 19. Januar 2022 am frühen Nachmittag die Präsentation eines B2B Best Case und ein Panel zum Thema „Live-Kommunikation der Zukunft“. Zudem werden speziell für B2B-Marketing Experten gestaltete und geführte Messerundgänge über die BOE angeboten.

Die ebenfalls neue Kooperation mit MEET GERMANY baut die Themenfelder MICE- und Business-Travel auf der Fachmesse weiter aus. Das hochkarätige Netzwerk der MICE- und Business-Travel-Branche verbindet im deutschsprachigen Raum 3.300 Partner aus mehr als 1.400 Unternehmen und Betrieben. Die Branchencommunity wird bei der nächsten Ausgabe der internationalen Fachmesse für Erlebnismarketing in Dortmund vertreten sein. Schon in diesem Jahr begleitete die BOE die MEET GERMANY SUMMITS. Beide Partner möchten die Branche stärken und Synergien fördern.

Deutliches Commitment zum Thema Nachhaltigkeit

Der neue Messeschwerpunkt Nachhaltigkeit bekommt 2022 eine eigene Bühne. Bereits im Oktober ist die BOE gemeinsam mit 2bdifferent als neuem nachhaltigen Partner der Fachmesse mit der neuen Reihe „Sustainable Friday“ an den Start gegangen. Im vielfältigen Rahmenprogramm der BOE ist das Thema „Nachhaltige Transformation in der Eventbranche“ im Januar zentral eingebettet: Mit 2bdifferent wird es neben einem eigenen „Sustainable Day“ im BOE Forum auch Workshops und Guided Tours zu ausgewählten Ausstellern am ersten Messetag (19.01.) geben. Der zweite Messetag setzt darüber hinaus einen Schwerpunkt auf soziale Nachhaltigkeit und Themen wie Diversity, Gender Equality und Inklusion. Hier sind unter anderem Panels und Impulse mit den Frauennetzwerken der Eventbranche geplant.

Sind digitale Events per se nachhaltiger?

Expertentalk zum Thema Nachhaltigkeit mit Clemens Arnold von 2bdifferent







Die meisten Menschen gehen ungeprüft davon aus, dass ein digitales Event immer nachhaltiger ist als eine „Präsenz-Veranstaltung“! Doch ist dem wirklich so? Knapp 40 Millionen Tonnen CO2 jährlich verursachte allein Deutschland in 2019 durch den Betrieb des Internets und der internetfähigen Geräte – und das bereits vor Ausbruch des Coronavirus.

Die BOE International setzt sich verstärkt für das Thema Nachhaltigkeit ein.

BOE connect verbindet die nationale und internationale Event-Industrie

Doch nicht nur die Reihe „Sustainable Friday“ liefert einen ersten Vorgeschmack auf die BOE 2022. Die Macher der internationalen Fachmesse für Erlebnismarketing hatten schon im vergangenen Juni die neue Online-Plattform BOE connect an den Start gebracht. Diese erweiterte damit gleichzeitig das Digital-Format „RoadToBOE“, das zum ursprünglich geplanten Messetermin 2021 für einen gelungenen, digitalen Jahresauftakt im Januar sorgte. Fachbesucher, Interessierte und Nutzer erhalten auf BOE connect ganzjährig interessante Einblicke in und rund um die Welt der BOE. Die Plattform bietet dabei wichtige Features zum Vernetzen und Austauschen. Eine Video-Mediathek unterhält mit bewegenden, aktuellen und spannenden Talk- und Interviewrunden beispielsweise auf den Reihen „RoadToBOE“ und „Sustainable Friday“. Ein News-Ticker stellt die wichtigsten Branchen-News zusammen und bündelt wichtige Insights.

Ganzjährig neue Branchentrends und Innovationsthemen auf der BOE

Auch den Ausstellern steht auf der BOE connect Plattform eine eigene digitale Bühne zur Verfügung. Mit einem Klick auf den entsprechenden Button der Marke gelangen die Nutzer direkt auf eine Profilseite mit Informationen zum Unternehmen, den angebotenen Highlights und den Kontaktinformationen. Bildergalerien zu attraktiven Produkten und Leistungen liefern Inspirationen für das nächste Event; und auch Image- und Produktvideos gewähren exzellente Einblicke.





Die neue Digital-Plattform ist für die internationale Event-Industrie auch in Englisch verfügbar.

Link: https://digital.boe-messe.de/ und https://digital.boe-messe.de/en-gb







MESSE IM ÜBERBLICK BOE INTERNATIONAL – INTERNATIONALE FACHMESSE FÜR ERLEBNISMARKETING Die BOE INTERNATIONAL (BOE), internationale Fachmesse Erlebnismarketing, markiert den Jahresauftakt für die nationale und internationale Event-Industrie. Am Messestandort Dortmund präsentieren sich die Aussteller aus den Branchen Event-Veranstaltung und –Ausstattung, Messebau, Catering und MICE. BOE- Fachbesucher, Agenturen und Unternehmen profitieren von konzeptionellen Erfolgsrezepten, einem anspruchsvollen Rahmenprogramm mit Vorträgen und neuen Kontakten. Auf der BOE kann gleich zu Beginn des neuen Jahres über Projekte und Budgets gesprochen werden. Darüber hinaus bringt die Messe Nachwuchskräfte in Kontakt mit zukünftigen Arbeitgebern. Datum: 19. - 20. Januar 2022 VERANSTALTER: Messe Dortmund GmbH BESUCHERZIELGRUPPEN: Fachbesucher aus Eventagenturen, Verbände und Organisationen, die Bereiche Veranstaltungsdienstleistung, Hotellerie, Gastronomie und räumliche Inszenierungen, Kongresszentren, Messen und Ausstellungen, Versicherungen, Banken, Touristik, Automobil, Pharmazie und Medizin sowie Film, Rundfunk und Fernsehen und Nachwuchskräfte der Eventbranche.

