Wie gewohnt markiert die BOE International in Dortmund den Auftakt ins neue Eventjahr: Vom 17. bis 18. Januar 2024 präsentiert die internationale Fachmesse für Erlebnismarketing Austeller aus allen relevanten Bereichen der Live-Kommunikation. In ihrer Leistungsshow liefert sie einen Überblick zu moderner Veranstaltungstechnik, zu Produkten, Anwendungen, Locations und Dienstleistungsangeboten. Darüber hinaus sollen Besuchende der Business- und Informationsplattform von einem reichhaltigen, teils interaktiven Rahmenprogramm profitieren.

Mit internationaler Ausrichtung für eine landesübergreifende Vernetzung der Eventbranche stellt die BOE umfassend die Segmente Eventausstattung und -management, Veranstaltungstechnik, Messebau, Catering, Location und weitere Eventdienstleistungen vor. Zahlreiche Aussteller aus den Vorjahren haben ihren Messeauftritt bereits bestätigt. Neben Venues wie das World Conference Center Bonn, die Motorworld am Butzweilerhof oder der AIDA Cruises haben renommierte Anbieter wie z.B. Neumann & Müller (Technik), Event Rent und Party Rent oder Broichcatering ihre Präsenz auf der Messe angekündigt.

„Als langjähriger Lieferant und Partner der Messe Dortmund freuen wir uns jedes Jahr aufs Neue auf unsere Teilnahme an der Leitmesse für Live-Kommunikation. Für uns ist die BOE in Dortmund die perfekte Plattform, um unsere neusten Trends und Innovationen zu präsentieren, Bestandskundenbeziehungen zu pflegen und Neukunden zu akquirieren“, so Jens Bungert, Geschäftsführer des europaweiten Spezialisten für Event- und Exhibition-Equipment, Event Rent. Messepremiere feiern unter anderem das Gastronomiekonzept Cafe & Bar Celona und Finca & Bar Celona oder der norddeutsche Ferienpark Marissa.

Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen auf der Fachmesse vorstellen möchten, können sich hier informieren und anmelden.

Das Rahmenprogramm verspricht über 100 Impulsvorträge und Panels zu aktuellen Themen der Veranstaltungswirtschaft. Von Know-how bis Show sollen Experten aus der Branche und der Wirtschaft auf verschiedenen Stages ihr Fachwissen teilen. Die Themenbereiche bilden dabei Trends und Innovationen der Eventbranche ab und reichen von Nachhaltigkeit über Künstliche Intelligenz bis hin zu Digitalem Marketing. Besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Förderung junger Talente, die auf der BOE mit den Formaten „BrandEx Fresh“ und „Forum Event“ Orientierung und Karrieremöglichkeiten finden können.

Zur BOE-Night, dem Show- und Networking-Event der Messe, werden außerdem wieder herausragende Kreativleistungen in der Live-Kommunikation mit dem „BrandEx Award“ ausgezeichnet. Bis zum 31. August 2023 sind noch Projekt-Einreichungen möglich. Die Frist für den „BrandEx Fresh Award“ endet am 17. November.

Messetickets sind bereits online erhältlich. Weitere Ticketoptionen für das Networking-Abendevent ab 18 Uhr folgen im Herbst 2023.