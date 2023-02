Cash: re:publica will über Geld sprechen

Die Digitalkonferenz re:publica steht vom 5. bis 7. Juni 2023 in der Arena Berlin & Festsaal Kreuzberg unter dem Motto “Cash”. Erste Speaker*innen sind bestätigt. Der Call for Participation läuft noch bis 14. Februar 2023.



Jede Gestaltung, jede Idee, jede noch so dringliche Veränderung sieht sich irgendwann mit finanziellen Fragen konfrontiert. Die Wurzeln und Auswirkungen der aktuellen Krisen Klima, Krieg und Energie, die Entwicklungen in der digitalen Welt, aber auch die Ursachen für soziale Ungerechtigkeit und Armut sind eng verwoben mit dem Finanzmarkt, mit Profiten oder Verlusten, mit Gier oder Großzügigkeit.



Weil in der Ursache von Problemen auch ihre Lösungen stecken, will die Digitalkonferenz re:publica 2023 über Geld sprechen und wählt als Motto #Cash. 23 weitere Themen zahlen auf das Motto ein. Neben den aktuellen netzpolitischen Debatten rund um offene Zugänge oder den Kampf gegen ungerechte Machtverhältnisse zählen die Themen “Technologie & Wissenschaft”, “Politik & Gesellschaft”, “Arbeitswelten” sowie “Wirtschaft & Verantwortung” zu den Schwerpunkten. Bildungsthemen finden sich im Track “Wissen & Lernen” wieder.

"Klar, wir haben den eigenen Kontostand, die finanzielle Lage des Unternehmens oder das Projektbudget im Blick, aber wo und wann beschäftigen wir uns mit den Mechanismen des Geldes? In diesem Jahr haben wir cash zum Thema der re:publica gemacht!“, Andreas Gebhard, Mitgründer und Geschäftsführer re:publica.



Erste Speaker*innen bestätigt



Unter den ersten bestätigten Sprecher*innen für die #rp23 sind die Autorin, Journalistin und Moderatorin Mareice Kaiser, die Aktivistin Marlene Engelhorn und der Soziologe und Rechtsextremismusforscher Matthias Quent. Außerdem dabei sein werden die Autorin Tupoka Ogette. der Autor, Aktivist und ehemalige Broker Brett Scott sowie Social Media-Star Sebastian “El Hotzo” Hotz. Die re:publica unterstützt mit ihrem Call for Participation die Beteiligung der Teilnehmenden: Noch bis 14. Februar 2023 können Interessierte spannende Themen, Ideen und einreichen.



Die re:publica blickt außerdem auf die aktuellen Themen in der Medienbranche, z.B. Social Media-Phänomene und Trends in der Film- und Serien-Produktion. Der Medien-Track der re:publica 23 wird vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert und von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg unterstützt.



Wie jedes Jahr wird die re:publica Berlin im Zeichen von Nachhaltigkeit stehen - sowohl programmatisch als auch in der Veranstaltungsproduktion. Dabei wird der Programm-Track „Sustainable Paradise“ durch eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unterstützt.

Tickets für die re:publica 23 sind hier erhältlich.