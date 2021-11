RheinMain CongressCenter (RMCC) übertragen.



Die Weiterbildungsreihe Convention Wiesbaden Campus beschäftigt sich am 2. Dezember 2021 in Folge 5 mit dem Thema „Hybride Formate – Best Practice und Zukunftsmodelle“. Die Online-Fortbildung richtet sich an Eventplaner, Organisatoren von Veranstaltungen, Kongressplaner, Initiatoren von B2B Events, Messen sowie allgemein Interessierte und wird aus demGemeinsam mit Expert*innen diskutiert das Team von Convention Wiesbaden Fragen wie: Für welche Branchen funktionieren hybride Formate gut? Welche Veranstaltungsarten lassen sich gut digital bzw. hybrid umsetzen? Wie gelingt die Finanzierung hybrider Formate? Antworten geben Best Practice Beispiele, Ausblicke Zukunftsmodelle hybrider Veranstaltungen.Expert*innen sind Natascha Kneissl, Head of Event & Campaign, Member of the Board Jazzunique, Oliver Heinke, Interplan Congress, Meeting & Event Management, Ausstellungsleiter, Mitglied der Geschäftsführung und Anne Motzki, Leiterin Convention Sales bei Wiesbaden Congress & Marketing, Convention Wiesbaden.Die virtuelle Veranstaltung findet am 2. Dezember 2021 von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Hier geht es zur Anmeldung Das Weiterbildungsformat Convention Wiesbaden Campus erweitert das Sales Produktportfolio der Dachmarke Convention Wiesbaden. Die Idee dahinter ist, Kunden und Partnern Weiterbildungsformate und Netzwerkmöglichkeiten an die Hand zu geben und branchenrelevante Themen und Trends gemeinsam zu vertiefen.