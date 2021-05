Am 17. Mai hat die Fachmesse Locations die digitale Plattform ViLOCX mit einem Pre-Opening mit gestartet. Die offizielle Eröffnung mit Programm ist am 1. Juni. Die Veranstalter geben bereits jetzt einen kleinen Einblick in die virtuelle ViLOCX Welt, deren gastgebende Location für die erste Zeit die Motorworld München mit der Zenith-Halle sein wird. ViLOCX ist digitaler Marktplatz und Virtual Venue mit monatlich stattfindenden Veranstaltungstagen, Networking und Community-Treffen. Die neue Plattform soll als zeitlich und örtlich unabhängige Dauerausstellung der Tagungs-, Kongress- und Eventbranche eine Vielzahl an Ausstellungs- und Kommunikationsmöglichkeiten für mehr Interaktion und höhere Reichweite bieten.Derzeit werden die virtuellen Stände eingerichtet und das Programm auf den Bühnen für die nächsten Wochen erstellt. Interessierte können sich umschauen und die 3D-Technologie gepaart mit einer Videokonferenzlösung und interaktivem Ansatz erleben. Neben einem vielfältigen Angebot an Locations, Hotels, Destinationen, Convention Bureaus und Eventdienstleistern präsentieren Anbieter auf ViLOCX ganzjährig ihre Produkte und Dienstleistungen. Zukünftig sollen auf ViLOCX monatlich virtuelle Meetups für Eventprofis rund um Eventplanung, Dienstleistungen und Locations stattfinden. Eventplattform-Partner ist Allseated exVo. Bis zur Eröffnung finden jeweils Mittwochs geführte Rundgänge statt.Die Registrierung und Nutzung der Plattform ist für Veranstaltungsplaner kostenlos. Der Zugang erfolgt über www.vilocx.com . Das vorläufige Programm wird in Kürze bekannt gegeben.