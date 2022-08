Nachhaltigkeit in der Hospitality-Branche

„Die Komplexität der Aufgabenstellung Nachhaltigkeit erfordert ein spezifisches Fachwissen, das in vielen Betrieben bisher fehlt.“ Merle Losem, Geschäftsführerin der Deutschen Hotelakademie

Weil sich Nachhaltigkeit auch in der Hotellerie und Gastronomie zum integralen Bestandteil der Unternehmenskultur und -strategie entwickelt hat, bietet die Deutsche Hotelakademie ab Oktober 2022 in Kooperation mit GreenSign den neuen Lehrgang „Nachhaltigkeitsmanagement“ für die Hospitality-Branche an. „Nachhaltigkeit ist längst kein Trend mehr, sondern wird vorausgesetzt und zur Normalität in unserem täglichen Leben“, weiß Suzann Heinemann, Gründerin und Geschäftsführerin GreenSign Institut, ein Zertifizierungsunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit in der Hotellerie.„Wie lässt sich ökologische und soziale Verantwortung in unserer Branche übernehmen, ohne an Wirtschaftlichkeit einzubüßen? Die Komplexität der Aufgabenstellung erfordert ein spezifisches Fachwissen, das in vielen Betrieben bisher fehlt“ erklärt Merle Losem, Geschäftsführerin der Deutschen Hotelakademie.

Ab Herbst 2022 können sich Mitarbeitende aus Hotel- und Gastgewerbe an der DHA zum NachhaltigkeitsmanagerIn ausbilden lassen. Im 9-monatigen Studium lernen die Teilnehmenden berufsbegleitend, wie sie Nachhaltigkeit in der Unternehmenskultur und -strategie verankern können. Im Fokus stehen die drei Säulen der Nachhaltigkeit: ökologische und soziale Verantwortung sowie deren Vereinbarkeit mit der ökonomischen Performance. Die Entwicklung von Key Perfomance Indicators (KPIs), mit denen die Effektivität neu eingeführter Maßnahmen überprüft werden kann sowie Tools der Corporate Social Responsibility (CSR) bilden weitere Studieninhalte. „Auch Leadership und Kommunikation stehen auf dem Lehrplan: Denn nachhaltiges wirtschaftliches Handeln gilt es gut zu kommunizieren, sowohl an interne als auch an externe Stakeholder“, erklärt Merle Losem.

Die Weiterbildung zum NachhaltigkeitsmanagerIn startet erstmalig im Oktober 2022 und kann danach immer im April oder Oktober eines Jahres begonnen werden. Der papierfreie, digitale Lehrgang besteht aus Online-Seminaren, Webinaren, Onlinevorlesungen, Webcasts sowie Web-Based-Trainings. Dank des innovativen Blended-Learning-Konzepts Flexuc@te lässt sich die Weiterbildung gut mit einer Berufstätigkeit vereinbaren. Die TeilnehmerInnen schließen das Studium mit dem Abschluss „NachhaltigkeitsmanagerIn“ ab. Weitere Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen und den Gebühren finden InteressentInnen hier





Über die Deutsche Hotelakademie (DHA) Die Deutsche Hotelakademie (DHA) bietet berufsbegleitende Weiterbildungen und offene Trainings für Fach- und Führungskräfte aus der Hotellerie und Gastronomie an. Parallel zum Job erwerben die TeilnehmerInnen die Kenntnisse, die sie für ihre berufliche Weiterentwicklung und Spezialisierung benötigen.



Präsenz oder digital: Seit zehn Jahren ist das Bildungsinstitut auf Blended Learning und digitale Weiterbildungen spezialisiert. Multimediale Trainingsformate ermöglichen ortsunabhängiges Lernen und bieten den TeilnehmerInnen höchste Flexibilität. BranchenexpertInnen vermitteln aktuelles, praxisorientiertes Fachwissen, das die TeilnehmerInnen direkt im beruflichen Alltag einsetzen können. Ein Team von FachtutorInnen steht den TeilnehmerInnen jederzeit persönlich zur Seite. Durch die starke Branchenvernetzung der Akademie profitieren die TeilnehmerInnen von zahlreichen Netzwerkveranstaltungen, aktuellen Trendvorträgen und Brancheninitiativen. Weitere Informationen finden InteressentInnen unter http://www.dha-akademie.de

Wer sich live und im Gespräch mit ExpertInnen über den „NachhaltigkeitsmanagerIn“ informieren möchte, kann sich hier zum Webinar „Nachhaltig & zukunftsfähig – GreenSign & DHA zeigen neue Wege für die Hospitality“ am 11.08.22 von 13:00 bis 14:00 Uhr anmelden. Darlene Schwabroch von GreenSign stellt hier den neuen Lehrgang sowie die drei Säulen der Nachhaltigkeit vor und zeigt auf, welche Chancen der Beruf „NachhaltigkeitsmanagerIn“ bietet.