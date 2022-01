Perspektivwechsel auf dem #DigiDay22

Als Branchennachwuchs ist der Einstieg in die Veranstaltungswelt wegen der Pandemie mit einigen Herausforderungen verbunden. Maxi Neßmann und Pia Such schließen gerade ihr Studium im Bereich Eventmanagement ab. Als Mitglieder der Studierendengruppe #SocialSix schauen sie mit einem frischen Blick auf die upcoming Trends der Veranstaltungsbranche. Ihr Ziel: ein #Perspektivwechsel.

Die beiden BerufseinsteigerInnen haben am 25. und 26. Januar 2022 den #DigiDay des German Convention Bureau (GCB) unter die Lupe genommen und sich einen persönlichen Eindruck verschafft. Der sechste Digital und Innovation Day hatte das Motto „Navigating Digital Marketing“. Aufgrund der Pandemie fand das Event digital auf der Plattform Hopin statt. Mitmach-Aktionen wie die Networking-Gruppen, ClickIt-Fotoaktion und Umfragen boten die Möglichkeit sich aktiv in das Event miteinzubringen.

Tag 1

Der erste Veranstaltungstag befasste sich mit den Themen Digitaler Wandel 2.0 und Content Performance. In diesen insgesamt drei Zeitslots wurden sich den Fragen um Tourismus, den Herausforderungen künstlicher Intelligenz und Social Advertising im Jahr 2022 angenommen.

Hier konnten wir mitnehmen: Digitalisierung ist nach wie vor ein großes Thema. Deutschland hat in einigen Bereichen Nachholbedarf, besonders in den Bereichen Knowledge-Graphen, KI-Bots und virtuelle Welten. Um sich in diesem Zuge mit Content stark positionieren zu können, wurde von Johannes Terler der veränderte Kontext der Ansprache via Social Media in den Fokus gerückt. Interaktion findet auf den sozialen Plattform ungeachtet des Businessrahmens H2H, Human to Human, statt. Als besonders performancestark wurden hier Postings mit Storytelling-Charakter, persönlichem Bezug und Haltung-zeigen genannt.

Immer wieder wurde darauf hingewiesen, dass wir im neuen Zeitalter der Digitalität „snackable Content“ konsumieren und produzieren. Jedoch hat es uns verwundert, dass im Gegensatz dazu die Präsentation informationslastig und faktenreich gestaltet wurde. Als KonsumentInnen virtueller Inhalte, hätten wir uns hier eine cleanere Präsentation gewünscht, um dem Gesagten mehr Aufmerksamkeit schenken zu können. Eine dynamische Mediengestaltung hätte die Vortragssituation aufgelockert und das Zuhören vereinfacht. Mit rein digitalen Events, Home Office und digitaler Lehre schauen wir nur allzu oft auf Bildschirme, die visuelle Design-Aufbereitung spielt deshalb mehr und mehr eine große Rolle.

Tag 2