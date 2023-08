16. und 17. Mai: #LebensfreudeUndGeselligkeit in Mainz

Die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz darf natürlich auf unserer Bleisure-Tour nicht fehlen! Gleich für zwei Tage hat uns die Stadt am Rhein gelockt – schließlich istdiese nicht nur Sitz von Medienanstalten wie ZDF und SWR oder auch Stadt der Wissenschaft mit besonderem Fokus auf Biotechnologie, sondern hat als Kulturhochburg im Rhein-Main-Gebiet zahlreiche Angebote, die es von uns zu entdecken galt.Wir haben zuerst entspannt beim Marktfrühstück mit Marleen Sopot von mainzplus Citymarketing in den Tag gestartet. Wer Mainz an einem Dienstag, Freitag oder Samstag besucht und sich unter die Einheimischen mischen will, bekommt auf dem Wochenmarkt zwischen 7 und 14 Uhr an den verschiedenen Ständen und Wägen neben frischen Waren auch dasLeibgericht der Mainzer:innen: „Weck, Worscht und Woi“ (Brötchen, Fleischwurst, als vegetarische Variante auch gerne mit Käse, am liebsten in Form von „Spundekäs“ und Wein). Das ein oder andere „Schöppchen“ dazu gibt es im Frühjahr bis Herbst immer samstags von 9 bis 15 Uhr zum Marktfrühstück der Mainzer Winzer auf dem Liebfrauenplatz – so wird in der größten Stadt in Rheinland-Pfalz das Wochenende eingeläutet. Unser Tipp: Wer dort keinen Platz mehr bekommt oder an anderen Tagen in der Stadt ist, findet im mainz Store am Markt eine Info-Vinothek mit gekühltem Wein und Gläsern im Angebot. Die Touristeninformation mit Souvenir-Shop ist zusätzlich auch Erlebniswelt, die wir frisch gestärkt besucht haben, um uns im Experience-Bereich noch etwas in die Mundart der Mainzer einzufinden und die App zur Stadterkundung auszutesten. Im oberen Bereich gibt es daneben auch eine kostenfreie, wechselnde Ausstellung. Aktuell präsentieren sich hier die Mainzelmännchen anlässlich ihres 60. Geburtstages.Auf einem anschließenden Spaziergang durch die Altstadt sind wir am KUZ – Kulturzentrum Mainz vorbeigekommen. Als eine der neueren Locations in Mainz bietet sie mit ihrem industriellen Charme einen perfekten Rahmen für Special Events,hat ein super vielfältiges Kulturangebot und der dazugehörige Biergarten eignet sich nach unserer Meinung prima als Treffpunkt für ein „Meeting nach dem Meeting“. Danach ging es weiter an das Rheinufer, denn wir wollten unbedingt ein Highlight austesten: Eine Floßfahrt auf dem Rhein! Bei Onwater kann man mit seinem Team mit bis zu 16 Personen ein komplett mit Ökostrom betriebenes Floß inklusive Grill, Kühlmöglichkeiten und SUP Boards mieten. Mit unseren Guides an Board ging es schon nach kurzer Einweisung (das Floß darf man sogar selbst steuern) los über den Fluss, von dem aus man eine ausgezeichnete Aussicht auf die vielen Locations der Stadt hat. Mit diesem Überblick haben wir, wieder an Land, noch das Hilton Mainz besichtigt. Mit direkter Anbindung an die Rheingoldhalle , die größte Tagungsstätte in Mainz, kann man hier unter einem Dach tagen und übernachten. Im Anschluss daran hieß es für uns, den Tag langsam ausklingen zu lassen. The Place to be ist dafür – haben wir uns sagen lassen – auf einer der regelmäßig stattfindenden Afterwork-Partys im Innenhof des Landesmuseums oder direkt am Rhein, beim Weinsalon Rheinhessen . Rheinhessische Jungwinzer stellen hier ihre Weine vor, bei denen man gemeinsam mit Kolleg:innen gechillt in den Sonnenuntergang feiern kann. Unser Abendessen haben wir daran noch im LeBonBon genossen. Das richtig schicke Restaurant hat eine kleine, aber feine Speisekarte und ist vor allem für seine Steaks und kreativen Veranstaltungen bekannt. Für uns ein gelungener Abschluss und glücklich und satt sind wir in unsere Betten im Favorite Parkhotel und im Hyatt Regency Mainz gefallen.