Die Messe Frankfurt ist seit Mai dieses Jahres Mitglied im Außenwirtschaftsausschuss der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Damit ist das Unternehmen eines von 100 berufenen Mitgliedern - darunter Vorstände, Geschäftsführer und Gesellschafter international tätiger Unternehmen und IHK-Mitglieder. Vertreten wird die Messe Frankfurt von Katrin Ordnung, Leiterin Protocol & Political Affairs. In seiner beratenden Funktion liefert das Gremium Entscheidungshilfen bei wirtschaftspolitischen Fragen auf bundes- und europapolitischer Ebene. „Die Messe Frankfurt freut sich über die Möglichkeit, sich zukünftig im Außenwirtschaftsausschuss zu engagieren. Mit ihrer Branchenvielfalt, globalen Aufstellung sowie engen Anbindung an die Weltmärkte bringt die Messe Frankfurt optimale Voraussetzungen mit, um an der Seite renommierter Unternehmen die Arbeit des Ausschusses zu ergänzen und voranzutreiben“, so Ordnung.Als Messegesellschaft mit rund 800 Jahren Tradition ist die Messe Frankfurt fest an ihrem Heimatstandort verwurzelt, jedoch seit mehr als 30 Jahren ist das Unternehmen mit seiner Branchenexpertise auch in den weltweiten Wachstumsmärkten zu Hause. Gerade für mittelständische Unternehmen sind die Auslandsveranstaltungen der Unternehmensgruppe ein Sprungbrett in die Emerging Markets. Zur Unternehmensgruppe gehört ein leistungsstarkes globales Netzwerk mit 30 Tochtergesellschaften und mehr als 50 Vertriebspartner, zuständig für rund 190 Länder. „Der Außenwirtschaftsausschuss ist ein bedeutendes Beratungs- und Multiplikatorengremium und vertritt die Interessen der gewerblichen Wirtschaft“, so Dr. Jürgen Ratzinger, Geschäftsführer des Geschäftsfelds International der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt am Main. „Vor allem hinsichtlich der Entwicklungen in internationalen Märkten und den damit verbundenen Chancen und Herausforderungen kann die Messe Frankfurt der Arbeit des Ausschusses mit ihrer weitreichenden internationalen Erfahrung und Branchenkompetenz wertvolle Impulse geben.“Die Mitglieder des Außenwirtschaftsausschusses werden vom DIHK-Vorstand für eine vierjährige Legislaturperiode in den Ausschuss berufen. Das Gremium tritt in der Regel zweimal jährlich zu einem Erfahrungs- und Meinungsaustausch über aktuelle außenwirtschaftliche und wirtschaftspolitische Themen sowie die Entwicklung interessanter Ländermärkte zusammen.