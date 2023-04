Die Elektromobilität ist im ÖPNV angekommen. Die themenorientierte Konferenz und die Fachmesse vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und dem Forum für Verkehr und Logistik boten im ESTREL ein umfangreiches Angebot zum Informieren und Netzwerken.

Im Rahmen von Deutschlands größter Elektrobuskonferenz sowie der begleitenden Ausstellung wurden vom 27. bis 28. März 2022 wieder Fragen und Lösungsansätze rund um die urbane, nachhaltige Neugestaltung der Mobilität im 21. Jahrhundert diskutiert. Den ca. 1.200 Fachbesuchern präsentierten sich dabei 80 internationale, größtenteils europäische Anbieter auf über 5.000 qm Messefläche. Erstmalig wurde in diesem Jahr auch der VDV-Zukunftskongress „Autonomes Fahren im Öffentlichen Verkehr“ in den Event integriert. Bereits seit 2018 laden die Veranstalter, der VDV und das Forum Verkehr und Logistik, Fachbesucher ins ESTREL, Europas größten Convention-, Hotel- und Entertainment-Komplex, ein. Inhaltlich und flächenmäßig war die diesjährige Business- und Informationsplattplattform für die Elektromobilität der Zukunft noch einmal breiter aufgestellt als in den Vorjahren.

Viel Raum für große Exponate

18 Elektro- und Wasserstoffbusse der neuesten Generation standen u.a. im Mittelpunkt der Veranstaltung und wurden in der Convention Hall ll und erstmals auch im Saal Europa vorgestellt. Die acht bis 18,70 Meter langen Fahrzeuge, darunter auch ein autonom fahrender Prototyp aus Las Vegas, zählten zu den Publikums-Highlights. Zuvor mussten die sperrigen Exponate mithilfe verschiedener Stapler (von 3 bis 10 Tonnen) und einer Elektroameise mit langen Gabeln am gewünschten Stand(ort) auf der Messe platziert werden. Gerade bei überdimensionalen Ausstellungsstücken bewährt sich das langjährige Zusammenspiel der hausinternen ESTREL-Manpower mit den verlässlichen Logistikpartnern. Sie kennen die räumlichen Gegebenheiten der Berliner Top-Location durch die Umsetzung zahlreicher, anspruchsvoller Projekte und wissen, was zu tun ist, wenn es um den berühmten Zentimeter geht…!

Für jedes Eventmodul das perfekte Setting

Das Estrel Convention Center (ECC) bietet 30.000 qm Eventfläche, aufgeteilt auf 85 vollklimatisierte Räume und Foyers von 20 bis 4.700 qm und nahezu grenzenlose Möglichkeiten für Veranstaltungen. Die 14. VDV-Elektrobuskonferenz umfasste insgesamt drei Foren: eines für die Hauptkonferenz und eines für fachspezifische Themenblöcke. Beide fanden im erst 2021 eröffneten Auditorium des ESTREL statt, das mit einem zukunftsweisenden Technikkonzept neue Maßstäbe setzt. Das Herzstück des Neubaus bietet eine erstklassige Sicht durch aufsteigende Sitzreihen auf die 48 qm große fest installierte LED-Wand sowie ein herausragendes Hörerlebnis durch speziell konzipierte Akustikwände. Ausgestattet mit Glasfaser-Netz und Breitband-Internet, Streaming-Encodern für hybride Events und Remote-Kameras können zudem alle Räume via Video zugeschaltet und untereinander vernetzt werden. Da das Auditorium auf 788 Personen limitiert ist, wurde diese Technik auch zur Übertragung der Inhalte in den Raum 15 eingesetzt, damit alle Gäste dem Konferenzprogramm uneingeschränkt folgen konnten. Die benachbarten kleineren Räume des Auditoriums standen als Büros oder Breakout-rooms zur Verfügung.

Das dritte Forum widmete sich mit mehr als 300 Sitzplätzen dem VDV-Zukunftskongress „Autonomes Fahren im öffentlichen Verkehr“ in der Convention Hall I (4.700 qm / pax 6.000). Die individuell teilbare und wandelbare Veranstaltungshalle mit vier Galerien, VIP-Bereich und repräsentativen Foyers bot der Veranstaltung den perfekten Rahmen.

„Wir freuen uns über ein rundum positives Fazit der zahlreichen Besucher des Events. Die bereits 14. VDV-Elektrobuskonferenz mit begleitender Fachmesse ist traditionell ein bedeutender Dreh- und Angelpunkt für die internationale Elektromobilitätsbranche und bietet uns im ESTREL eine optimale Umgebung für neues Geschäft und neue Kontakte. Hier trifft man sich, um über Innovationen und Projekte zu sprechen, sich zu informieren und fachlich auszutauschen. Gerade dieses Angebot wurde zur diesjährigen Ausgabe an den Ausstellerständen und im Rahmen der verschiedenen Foren mit starken Vorträgen und Akteuren besonders ausgiebig genutzt“, so Michael Küster, Geschäftsführer Forum Verkehr und Logistik.

Das hauseigene Technik-Team des ESTREL steht für eine professionelle Unterstützung bei der Durchführung von Präsenz-, hybriden und digitalen Formaten. Mit der „Alles unter einem Dach“-Philosophie und den kurzen Wegen zum Hotel, zu den vier Restaurants, zur Outdoorlocation „Waterfront“ sowie zum Showtheater ist das ESTREL der perfekte Veranstaltungsort für bis zu 15.000 Teilnehmer.





