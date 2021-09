Am 30. September 2021 findet im Al Wasl Plaza die Eröffnungsfeier der Expo 2020 statt. Internationale und regionale Künstler sollen während der Zeremonie auftreten. Die Darbietungen setzen sich aus Bildern, Musik und Performance zusammen.

Unter anderem werden der weltberühmte Tenor Andrea Bocelli, die für den Grammy nominierte und mit dem Golden Globe ausgezeichnete Schauspielerin, Sängerin und Songschreiberin Andra Day ebenso wie Talente und Künstler der Region präsentieren möchte, z. B. Mohamed Abdo, die emiratische Sängerin "Fananat Al Arab" Ahlam Alshamsi und der emiratische Künstler und Expo 2020-Botschafter Hussain Al Jassmi – ein Trendsetter der Musikszene von Khaleeji im Nahen Osten.

In direkter Anlehnung an das Expo-Thema „Connecting Minds, Creating the Future“ wird die Eröffnungszeremonie die Zuschauer auf eine Reise durch die Schwerpunktthemen „Opportunity“, „Mobility“ und „Sustainability“ mitnehmen und die Werte der VAE sowie die Vision und den Zweck der Expo präsentieren, während die 192 Teilnehmerländer des Mega-Events begrüßt werden.

Tareq Ghosheh, Chief Event und Entertainment Officer, Expo 2020 Dubai, sagte: „Während die VAE im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit stehen, wird dieser unglaubliche, unvergessliche Abend den kollaborativen, kreativen und optimistischen Geist der Expo 2020 zelebrieren und unser Engagement für die Ausrichtung eines Mega-Events demonstrieren, das die Welt begeistern wird.“

Die Zeremonie im Al Wasl Plaza mit internationalen Top-Acts aus der Musikszene, Live Events und beeindruckenden technischen Effekten soll damit so etwas, wie der „Urknall” für die Weltausstellung in Dubai werden. Es folgen 182 Tage voller visuell beeindruckender und emotional inspirierender Erlebnisse für Besucher:innen aus aller Welt, die dazu eingeladen sind, an der Entstehung einer neuen Welt teilzuhaben.

Die Eröffnungszeremonie, die auf Expo TV zu sehen sein wird und über mehrere Kanäle an ein Millionenpublikum weltweit übertragen werden soll, präsentiert den Al Wasl Plaza, einschließlich der größten Klanginstallation und der größten Videoprojektionsinstallation der Welt. Bei der Zeremonie deren Performances „im Kreis“ angeordnet sind, steht das Publikum im Mittelpunkt des Geschehens. Während sich die Bühne dreht, sollen immersive Technologien rund um die Zuschauer Umgebungen zum Leben erwecken.

Die Eröffnungsfeier wird auch eine wichtige Gelegenheit sein, das Engagement der Expo für die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter:innen, Teilnehmer:innen und Besucher:innen zu demonstrieren, da sie die globale Gemeinschaft zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Pandemie zusammenbringt.