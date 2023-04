"Happy to be part of the team!": Sarah Gentzel, Carolin Blaettner und Ramona Rutert (v.l.n.r).

Das Frankfurt Convention Bureau (FCB) hat sich mit drei neuen Kolleginnen erweitert, um die Vermarktung der Mainmetropole als Standort für Tagungen und Kongresse weiter voranzutreiben. Mit Blick auf den Masterplan Tourismus Frankfurt am Main 2030 hat das Team unter der Leitung von Jutta Heinrich das Ziel, Frankfurt als führende MICE-Destination in Europa zu positionieren.

Bereits seit November 2022 verantwortet Ramona Rutert als Nachfolgerin von Sandra Pause gemeinsam mit Jasmin Seibel das Kongressmarketing für Deutschland sowie das Partnermanagement des FRM MICE Networks. Zu ihren Aufgaben gehört außerdem der Messe-Auftritt der Region Frankfurt Rhein-Main und die Kooperation mit der IMEX. Ebenfalls seit November letzten Jahres unterstützt Carolin Blaettner das FCB im Bereich Social Media und digitale Kommunikation.

Für den Quellmarkt USA und die Kongress-Akquise ist seit dem 1. April 2023 Sarah Gentzel zuständig und tritt damit in die Fußstapfen von Inga Seggelmann. Zusammen mit Jasmin Seibel, die zudem den Internet-Auftritt des FCB betreut, sowie Kirsten Bialonski, die Jutta Heinrich in ihrer Funktion als Geschäftsbereichsleiterin stellvertretend unterstützt, setzen sie sich für den Kongressstandort Frankfurt am Main ein.

Das Frankfurt Convention Bureau umfasst nun insgesamt acht Mitarbeiterinnen. „In neuer Zusammensetzung begegnen wir den veränderten Anforderungen an Convention Bureaus und entwickeln das MICE-Profil unserer Stadt zukunftsfähig weiter“, freut sich Jutta Heinrich, Leiterin des Frankfurt Convention Bureau. „Die neuen Kolleginnen bringen nicht nur frischen Wind mit, sondern auch die nötige Expertise, um Frankfurt am Main als führenden MICE-Standort in Europa zu positionieren und die weltweite Kongressbranche mit ihrem Fachwissen und nachhaltigem Engagement zu inspirieren.“