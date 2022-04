Internationales Publikum zurück in Berlin

„Die positive internationale Resonanz zeigt uns: Der Messestandort Berlin ist gefragt.“ Martin Ecknig, CEO Messe Berlin GmbH

Über die Fruit Logistica Die Fruit Logistica bildet die gesamte Wertschöpfungskette der Obst- und Gemüsebranche, vom Erzeuger bis zum Point of Sale ab. Auf der Fruit Logistica 2020 haben über 3.300 Aussteller aus 91 Ländern ihre Produkte, Dienstleistungen und technischen Lösungen präsentiert. Rund 73.000 Einkäufer und Fachbesucher aus mehr als 135 Ländern haben an der Veranstaltung teilgenommen.

Die Fruit Logistica startet als erste Messe nach den Coronaschließungen in der Messe Berlin. Mit rund 2.000 Ausstellern aus 89 Ländern wird ein internationales Fachpublikum erwartet. Im Vorfeld wurden Tickets an Teilnehmende aus 114 Ländern verkauft.„Im Februar 2020 fand die Fruit Logistica als letzte internationale Veranstaltung vor den Coronaschließungen auf dem Messegelände statt. Jetzt, zwei Jahre später, ist die Fruit Logistica die erste Messe, die nach Auslaufen der weitreichenden Infektionsschutzmaßnahmen wieder in Deutschland stattfindet“, sagt Martin Ecknig, CEO Messe Berlin GmbH. „Die positive internationale Resonanz zeigt uns: Der Messestandort Berlin ist gefragt. Die Branche hat uns in der Vergangenheit immer wieder gespiegelt, wie wichtig der persönliche Austausch vor Ort ist. Jetzt freuen wir uns, die Welt wieder zu Gast auf unserem Messegelände zu haben.“Aufgrund der niedrigen Corona-Inzidenzen in Berlin wird es neben den geltenden Basisschutzmaßnahmen keine weiteren Einschränkungen zur Durchführung der Veranstaltung geben. Als Veranstalterin wird die Messe Berlin an die Eigenverantwortung aller Teilnehmenden appellieren. Im Hygienekonzept sind erhöhte Reinigungsintervalle sowie das vermehrte Aufstellen von Desinfektionsmittelspendern vorgesehen. Zudem wird allen Gästen empfohlen, Masken zum Selbst- und Fremdschutz zu tragen sowie weiterhin auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten.