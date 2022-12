Was motiviert Menschen künftig, zu Veranstaltungen zu reisen? Was spricht dafür, den Schreibtisch zu verlassen und andere Menschen im beruflichen Kontext zu treffen? Diese Fragen prägten die diesjährige Forschungsphase des Innovationsverbunds „Future Meeting Space“ (FMS) unter dem Motto „Redefining Event Attendance“. Die Ergebnisse werden am 14. Dezember 2022 vorgestellt



Die Ergebnisse des zweiten von drei Befragungs-Sprints zeigen: Geschäftsreisen haben nicht nur starken Einfluss auf die Attraktivität von Arbeitgebern, sie dienen auch als wesentliche Inspirationsquelle für den beruflichen Alltag. Am 14. Dezember 2022 um 15 Uhr präsentieren German Convention Bureau GCB und Fraunhofer IAO gemeinsam mit ihren Forschungspartnern im Rahmen eines kostenfreien Online-Events die gesamten Ergebnisse der Forschungsphase 2022 live aus Frankfurt.



Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.

Die Ergebnispräsentation umfasst neben den Ergebnissen aus dem Studienradar und den drei Befragungssprints auch Handlungsempfehlungen für Veranstalter und Anbieter von Business Events. Die Ergebnisse der ersten beiden Befragungssprints geben bereits eindeutige Hinweise auf den künftigen Stellenwert von Geschäftsreisen. Networking und Ideengewinnung erweisen sich als zentrale Motivationsgründe, um künftig physisch an einer Veranstaltung teilzunehmen. „Geschäftsreisen inspirieren durch die persönliche Begegnung, tragen zur Bildung neuer Netzwerke bei und schaffen Anreize für neue Ideen“, so Matthias Schultze, Managing Director des GCB German Convention Bureau. Am 14. Dezember warten Präsentationen und Diskussionen, um Ergebnisse einzuordnen, auf die Teilnehmer*innen.

Geschäftsreisen als Faktor der Arbeitgeberattraktivität



Der Fokus des zweiten FMS-Befragungssprints lag auf der grundsätzlichen Attraktivität von Reisen im beruflichen Kontext und deren Beitrag zu Personalgewinnung und -bindung. Es zeigt sich: Personen, die nach eigenen Angaben sehr gerne reisen, platzieren Geschäftsreisen als Faktor zur Attraktivität und Bindung an ihren Arbeitgeber auf Rang 4 von insgesamt 17 abgefragten Faktoren. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, inwiefern Geschäfts- und Veranstaltungsreisen als Inspirationsquelle und -ort für neue Ideen und Innovationen gelten. Die Ideengewinnung bei der Teilnahme an Vor-Ort-Veranstaltungen liegt dabei mit 9Prozent auf dem vierten Platz aller identifizierten Inspirationsquellen. Im Vergleich zum kollegialen Austausch im Büro oder im Homeoffice besitzen Vor-Ort-Veranstaltungen eine überdurchschnittliche Inspirationskraft und übersteigen deutlich die Relevanz von virtuellen Meetings.

„Die hohe Inspirationskraft von Veranstaltungen sowie die Attraktivität von Unternehmen, die spannende Geschäftsreisen ermöglichen, unterstreichen die künftige Relevanz von Geschäfts- und Veranstaltungsreisen für den beruflichen Alltag“, erklärt Dr. Stefan Rief, Institutsdirektor und Leiter des Forschungsbereiches Organisationsentwicklung und Arbeitsgestaltung am Fraunhofer IAO. Dabei ist für drei Viertel der Befragten ein unkomplizierter und überschaubarer Planungs- und Genehmigungsprozess ein wichtiger Attraktivitätsfaktor, der zukünftige Reisen entscheidend beeinflussen wird.