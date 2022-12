Wiedereröffnung des Traditionshauses

Peakside Capital Advisors AG („Peakside“) hat das Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt von der Unternehmensgruppe Prinz von Hessen erworben. Der Investor plant die Wiedereröffnung des Traditionshauses mit neuem Betreiber.

Das Grandhotel an der Friedrich-Ebert-Anlage 40 wurde 1952 an der Stelle des Stadtpalais von Wolfgang Prinz von Hessen errichtet. Die Immobilie mit ca. 12.330 m2 Bruttogrundfläche wurde über die vergangenen zehn Jahren bereits maßgeblich durch die Verkäuferin saniert. Das bisher als 5-Sterne-Hotel betriebene Gebäude verfügt über 121 Zimmer und Suiten, eine 180 m2 große Präsidenten-Suite, elf Veranstaltungsräume, ein Restaurant, eine Bar, vier Terrassen, einen Wintergarten, einen Spa- und Fitnessbereich mit Blick über die Frankfurter Dächer und 80 Pkw- Stellplätze. Das Hotel war Mitglied von The Leading Hotels of the World.

Boris Schran, Managing Partner von Peakside, sagt: „Das Grandhotel Hessischer Hof war eine Institution der Frankfurter Luxushotellerie – und das soll das Haus auch wieder werden. Wir sind von der Zukunft dieser außergewöhnlichen Liegenschaft am etablierten Standort direkt an der Messe und der Festhalle überzeugt. Wir planen eine Sanierung und Repositionierung mit neuem Betreiber.“