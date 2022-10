Event in frisch sanierter Rheingoldhalle

Vom 20. bis 22. September 2022 fand erstmals die „SCOPE22“, das Business- und Mitmach-Festival für die Sparkassen-Finanzgruppe, auf 9.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche der Rheingoldhalle in Mainz statt. Die von der DSV-Gruppe ausgerichtete Veranstaltung wurde in der Halle zuzüglich des Jockel-Fuchs-Platzes vor der Rheingoldhalle inszeniert.

Die SCOPE22 begrüßte ihre Gäste erstmals in der Mainzer Rheingoldhalle. Zuletzt veranstaltete die DSV-Gruppe in Offenbach die SCOPE2019. Danach musste aufgrund von Corona pausiert werden. Intensive Planungsgespräche in der Vorbereitung zwischen Projektleiterinnen und Verkaufsdirektoren der mainzplus Citymarketing mit Verantwortlichen der DSV-Gruppe führten letztlich zum Erfolg, dass die SCOPE22 in Mainz zu Gast war. Für die Landeshauptstadt und die Rhein-Main-Region wurden 1.750 Übernachtungen in Mainz und weitere Übernachtungen in Wiesbaden über mainzplus Citymarketing vermittelt werden.

Nach Fertigstellung der sanierten Rheingoldhalle im Frühjahr dieses Jahres zählte sie zu den größten Events. Vier Aufbautage benötigten Messebauer, Veranstaltungs- und Videotechniker, Dekorateure, Caterer und viele weitere Dienstleister aus Mainz und der Region, um die Rheingoldhalle im Stil eines Festivals für die Gäste der Sparkassen-Finanzgruppe umzubauen – zeitweise waren 200 Mitarbeitende zeitgleich im Einsatz.

„Genau für diese Art von Events war es notwendig, die Rheingoldhalle zu erweitern und zu sanieren. “ Mailahn, Geschäftsführerin der mainzplus Citymarketing GmbH

Alle Veranstaltungsräume der Rheingoldhalle verwandelten sich in Networking-Areas mit insgesamt fünf eigenen Bühnen sowie innovativer lockerer Bestuhlung. Alle Teilnehmenden bekamen am Eingang einen Kopfhörer und einen Empfänger, mit dem sie sich an den einzelnen Stationen den gewünschten Vortrag auf die Ohren spielen lassen konnten. Die Besuchenden konnten so nicht nur zuzuhören, sondern auch interagieren und mitmachen.

„Wir sind stolz, Gastgeber der diesjährigen SCOPE22 gewesen zu sein. Genau für diese Art von Events war es notwendig, die Rheingoldhalle zu erweitern und zu sanieren. Seitdem können wir Großveranstaltungen oder auch parallele Veranstaltungen problemlos in unseren Räumen und Foyers unterbringen. Damit kommen die flexiblen Raumvorteile der Rheingoldhalle entsprechend zur Geltung. Wir danken unserem Kunden für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit“, resümiert Katja Mailahn, Geschäftsführerin der mainzplus Citymarketing GmbH.

„Auch die kommenden Monate sind in der neu sanierten Rheingoldhalle sehr gut gebucht. Hervorzuheben sind weitere große Veranstaltungen wie zum Beispiel der „European Cloud Summit“, die 10. Nationale Konferenz Güterverkehr und Logistik sowie der Pflegetag Rheinland-Pfalz und Connected Germany, die im Herbst bei uns zu Gast sind“, ergänzt Katja Mailahn.

Mehr als 5.000 Teilnehmende aus der Sparkassen-Finanzgruppe erlebten auf der SCOPE22 multimedial eine Vielzahl topaktueller Themen. Darunter Nachhaltigkeit und Digitalisierung oder auch innovative Produkte und Services zum Ausprobieren. „Moderne Digitaltechnik, wie sie die frisch renovierte Reingoldhalle in Mainz bereitstellt, ermöglicht den von uns gewünschten hohen Erlebnisfaktor“, erklärt Dr. Michael Stollarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der DSV-Gruppe, die als zentraler Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe die dreitägige Großveranstaltung ausrichtete.