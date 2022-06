Zum Ende der Rohbauarbeiten feierte die Bau- und Servicegesellschaft mbh Heidelberg (BSG) am Montag, 30. Mai 2022, mit Projektpartnern, Handwerksfirmen und Gästen das traditionelle Richtfest für das Konferenzzentrum Heidelberg Congress Center (HCC).

Mit einer Fläche von 1.500 Quadratmetern und einer Höhe von rund 19 Metern beeindruckt der Große Saal des Heidelberg Congress Center HCC bereits während der Bauzeit: Rund 300 Gäste konnten sich beim Richtfest auf Einladung der Bau- und Servicegesellschaft mbH Heidelberg (BSG), einem Tochterunternehmen des kommunalen Wohnungsunternehmens Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH), einen Eindruck von den Dimensionen des neuen Gebäudes machen. Im Anschluss waren die zugänglichen Bereiche des Rohbaus für Bürger geöffnet.

„Der Spatenstich für das HCC erfolgte im März 2020 nur symbolisch und ohne Publikum. Umso mehr freut es mich, dass wir heute hier endlich wieder in Präsenz und gemeinsam Richtfest feiern könne. Mein besonderer Dank geht an alle Handwerker und Baubeteiligten, die dafür gesorgt haben, dass der Bau trotz schwieriger Rahmenbedingungen zügig voranschreitet“, sagte Peter Bresinski, Geschäftsführer der GGH und der BSG. Der Heidelberger Gemeinderat hatte 2018 den Neubau des Konferenzzentrums in der Bahnstadt beschlossen und das GGH-Tochterunternehmen BSG mit der Planung und dem Bau beauftragt. Die BSG wird nach der geplanten Fertigstellung in 2023 auch das Gebäudemanagement übernehmen.

„Zum ersten Mal in seiner mehr als 800-jährigen Geschichte bekommt Heidelberg ein eigenes Konferenzzentrum.“ Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner

„Zum ersten Mal in seiner mehr als 800-jährigen Geschichte bekommt Heidelberg ein eigenes Konferenzzentrum. Das war überfällig als eine der führenden Wissenschafts-Städte in Europa. Das Heidelberg Congress Center bietet Menschen aus aller Welt den Raum, um neueste Erkenntnisse in ihrem Bereich zu teilen und sich direkt miteinander auszutauschen. In Zeiten der Digitalisierung und der Leugner wissenschaftlicher Erkenntnisse selbst in Europa und den USA sind solche Orte wichtiger denn je“, betonte Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Mit dem HCC, dass mit seiner wellenförmig strukturierten Fassade an den Schwung eines Vorhangs erinnert, erhält Heidelberg ein modernes Konferenzzentrum. Das zukünftige Gebäude verfügt über ein flexibles Raumkonzept auf drei Ebenen, zu dem neben dem Großen Saal ein weiterer Saal und zehn Tagungs- und Konferenzräume mit insgesamt rund 3.800 Sitzplätzen gehören. Alle Räume werden mit moderner Kommunikationstechnik für hybride Veranstaltungsformate ausgestattet. Ein komplett eingerichtetes Studio ermöglicht Videoproduktionen sowie das Streaming von Tagungen und Kongressen.

Das HCC wird einen Teil seiner Energie über eine großflächige Photovoltaikanlage auf dem Dach selbst erzeugen. Die Lüftungsanlagen werden mit Wärmerückgewinnungssystemen betrieben, die einen Wirkungsgrad von bis zu 85 Prozent haben. Zudem ist das Gebäude an das Fernwärme- und -kältenetz der Stadtwerke Heidelberg angeschlossen. In der Tiefgarage sind Ladestationen für E-Fahrzeuge und E-Bikes vorgesehen.