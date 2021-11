Eventpsychologie zur Optimierung von Veranstaltungen nutzen

„Der Networking-Aspekt [ist] gegenüber der reinen Informationsvermittlung deutlich stärker in den Vordergrund gerückt.“

Ja, davon ist auszugehen. Wenn ich anreise, erwarte ich einen eindeutigen Mehrwert gegenüber einer digitalen Teilnahme. In Gesprächen nehme ich wahr, dass die reine Informationsvermittlung nicht mehr Anreiz genug ist. Es ist zu beobachten, dass der Networking-Aspekt gegenüber der reinen Informationsvermittlung deutlich stärker in den Vordergrund gerückt ist. Daraus ergeben sich neue, formatübergreifende Konzepte. So kann bei einer Mitarbeiterveranstaltung eine Präsentation der Quartalszahlen durch die Geschäftsführung hybrid erfolgen und für die anwesenden Mitarbeiter:innen ein lokales Abendevent stattfinden.

© Kindernothilfe, Ralf Krämer

Eventpsychologie Die stetige Erforschung der menschlichen Psyche ermöglicht es, auf umfangreiches bestehendes Wissen zurückzugreifen. Dieses Wissen kann für die Optimierung von Veranstaltungen genutzt werden. So können verschiedene psychologische und neurologische Erkenntnisse in das Eventmanagement transferiert werden, um die Wahrnehmung, kognitive und affektive Informationsverarbeitung sowie das Verhalten von Eventbesuchenden und weiteren Beteiligten positiv zu beeinflussen.

Was im Kopf der Teilnehmer:innen bei Präzenz oder Digitalevents vorgeht, wie Menschen auf hybriden Konferenzen in Verbindung kommen und welche psychologischen Aspekte für die Preisgestaltung bei Events wichtig sind, lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe.