BEEFTEA erhält Zuschlag

Über COMNEX

„COMNEXX“ von BEEFTEA ist eine Kommunikationsplattform, die es ermöglicht, dass an einem zentralen Ort die komplette Kommunikation mit den Rednern durchgeführt wird. Von der Übermittlung der Medien für die Vorträge, Reiseplanung der Speaker bis hin zur Datenbank gestützten Betreuung durch ein Help Desk Center in allen Belangen des Auftritts der Redner.