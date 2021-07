Dr. Caroline von Kretschmann ist geschäftsführende Gesellschafterin des 5-Sterne-Hotels Europäischer Hof in Heidelberg und spricht in ihrer Keynote auf der She Means Business über (Female) Leadership in der Pandemie. Wie sie ihr Team mit Wertschätzung durch die Krise geführt hat erzählt sie uns im Gespräch mit Kerstin Wünsch, Chefredakteurin der tw tagungswirtschaft.Die She Means Business ist eine Konferenz zu Diversity, Gender Equality und Female Empowerment der tw tagungswirtschaft und der IMEX Group, die sich am 16. Juni 2021 um das Thema „Gemeinsam durch die Krise – warum es Vielfalt und Frauen braucht" drehte und im Rahmen der Connecting People stattfand.