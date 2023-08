Der Location Award findet am 06. November 2023 unter dem Motto „Seconds to WOW“ im Karriere-Campus Hannover statt. Ab sofort können sich Locations als „Beste Eventlocation mit WOW-Effekt“ in den beiden Länderkategorien Deutschland und Schweiz für den „Oscar der Eventbranche“ bewerben.

In unserer schnelllebigen Zeit treffen Menschen Entscheidungen innerhalb weniger Sekunden – so auch Veranstaltungsplaner. Daher sind diesmal Locations aufgefordert, sich mit einem Kurz-Video zu bewerben, das der unabhängigen Fach-Jury innerhalb weniger Augenblicke ein „wow“ entlockt. Die Bewerbungsfrist endet am 29.09.2023. Im Anschluss erhalten die 5 Nominierten jeder Landeskategorie eine Einladung zum Live-Pitch beim

Erstmals in der 13-jährigen Geschichte des Location Award gibt es vor der Preisverleihung zunächst ein Tagesevent mit Keynotes, Interviews und interaktiven Think Tanks zum Thema “Seconds to WOW“. Hier erhalten die Teilnehmenden Impulse für die zukünftige Eventgestaltung.

Als Speaker sind u.a. Jörg Arnold (CEO von Swiss Life Deutschland), Colja Dams (VOK Dams), Rainer Müller (Leadership, Communications & Marketing Advisor) und Stefan Butzlaff (Vorstand der tecis Finanzdienstleistungen AG) vor Ort. Anschließend tauschen sich die Teilnehmenden in vier Think Tanks mit Experten von Neumann & Müller (Veranstaltungstechnik), Rhystadt AG (Locations), der H.AND Group (Catering) und der Deutschen Telekom (Digitale Event-Kommunikation) aus.

Am Abend findet die Preisverleihung mit geladenen Gästen statt. Zu den Highlights des Abends zählt u.a. die Keynote Speech von Andreas «Mex» Schaer, Managing Director der UEFA EURO 2024.



Weitere Infos zur Bewerbung gibts hier.