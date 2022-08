Green Fare: Kompensieren für das Klima

„Wir wollen CO2-neutrales Fliegen in Zukunft selbstverständlich machen.“ Christina Foerster, Vorständin Markenführung und Nachhaltigkeit der Lufthansa Group

Die Lufthansa Group baut ihr Angebot für CO2-neutrales Fliegen weiter aus. Erstmals bieten Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines einen neuen Tarif, der im Preis bereits einen vollständigen CO2-Ausgleich beinhaltet. Der Ausgleich erfolgt dabei zu 80 Prozent über Klimaschutzprojekte und zu 20 Prozent über den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe, so genannter Sustainable Aviation Fuels (SAF). Im am 2. August gestarteten Pilotprojekt wird das neue Green Fare Angebot zunächst allen Gäst:innen ermöglicht, die ihren Flug ab Dänemark, Schweden und Norwegen buchen. Die Lufthansa Group ist der erste internationale Luftfahrtkonzern der seinen Kund:innen einen gesonderten „grünen Tarif“ mit nachhaltigen Flugkraftstoffen anbietet.Das Green Fare Angebot wird ab sofort neben den bekannten Tarifen (Light, Classic, Flex) als zusätzliche Tarifoption in der Online-Buchungsmaske direkt nach der Flugauswahl angezeigt. Das neue Angebot gibt es sowohl in der Economy Class als auch in der Business Class für Flüge innerhalb Europas. Zudem beinhaltet der neue Tarif die Möglichkeit der kostenlosen Umbuchung sowie extra Status- und Prämienmeilen. Ab Herbst bieten darüber hinaus auch Reisebüropartner:innen in Skandinavien die neue Green Fare Initiative an.„Wir wollen CO2-neutrales Fliegen in Zukunft selbstverständlich machen. Dazu bieten wir unseren Gästen schon heute das umfassendste Angebot und bauen dieses konsequent weiter aus. Ab sofort bieten wir erstmals einen eigenen ‚grünen Tarif‘ an, der den Ausgleich der CO2-Emissionen des Fluges durch nachhaltigen Flugkraftstoff und zertifizierte Klimaschutzprojekte bereits im Preis inkludiert. Menschen wollen nicht nur fliegen und die Welt entdecken – sie wollen sie gleichzeitig auch schützen. Unsere Kund:innen dabei mit den passenden Angeboten zu unterstützen, treibt uns an“, sagt Christina Foerster, Vorständin Markenführung und Nachhaltigkeit der Lufthansa Group.Die Lufthansa Group bietet ihren Gäst:innen immer mehr nachhaltige Reiseangebote und Services und trifft dabei auf eine steigende Nachfrage. In diesem Frühjahr wurde die Möglichkeit zum CO2-neutralen Fliegen erstmals direkt in die Online- Flugbuchung integriert. Beim Buchungsvorgang erhalten Kund:innen seitdem nach Auswahl des Tickets optionale Möglichkeiten zum Ausgleich der CO2-Emissionen ihres Fluges mit nachhaltigen Flugkraftstoffen und zertifizierten Klimaschutzprojekten. Immer mehr Gäst:innen nutzen seitdem diese Möglichkeit. Auch direkt an Bord können Gäst:innen von Lufthansa und SWISS seit kurzem die CO2- Emissionen ihrer Flugreise ausgleichen. Die Möglichkeit wird im Onboard- Entertainmentsystem auf ausgewählten Flügen angezeigt. Miles & More bietet darüber hinaus Kund:innen heute die Möglichkeit, die individuelle CO2-Bilanz eines Fluges durch den Einsatz von Prämienmeilen einfach per App auszugleichen. Ein Flug von Frankfurt am Main nach New York in der Economy Class kann beispielsweise mit 1.150 Prämienmeilen kompensiert werden.Bis 2030 sollen die eigenen Netto-CO2-Emissionen im Vergleich zu 2019 halbiert werden, bis 2050 will die Lufthansa Group eine neutrale CO2-Bilanz erreichen. Dabei setzt das Unternehmen insbesondere auf eine beschleunigte Flottenmodernisierung, die kontinuierliche Optimierung des Flugbetriebs, den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe und auf innovative Angebote, um eine Flugreise CO2-neutral zu gestalten.