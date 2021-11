Luxembourg Convention Bureau: Zuverlässig, weltoffen, dynamisch, Luxemburg!

So viele gute Eigenschaften auf engstem Raum? Man muss eben „Luxemburg“ sein, um ein solches „Konzept“ zu verstehen und es nach Außen und Innen zu vermitteln. Ein paar Erklärungen drängen sich hier wohl auf, besonders für die, die Luxemburg NOCH nicht kennen.

Grüne Wiesen, internationale Banken, wohlhabende Menschen, … Es ist doch ein klein wenig mehr als das!

Wussten Sie, dass Luxemburg das erste Land der Welt ist das die kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für alle und auf dem gesamten Staatsgebiet eingeführt hat.

Dass der Finanzplatz Luxemburg bislang der Einzige ist, der eine grüne Börse führt. Der Global Financial Centres Index (GFCI) hat das Großherzogtum 2019 auf Platz 4 der grünen Finanzplätze weltweit eingestuft. Das Land beherbergt die Hälfte der börsennotierten grünen Anleihen und mehr als ein Drittel der nachhaltigen Investmentfonds in Europa.

Luxemburg ist zuverlässig!

Luxemburg gehört zu den 15 innovativsten Ländern der Welt und nimmt gerade in Europa eine führende Position ein. Das Großherzogtum steht was „attraktive Forschungssysteme" und "intellektuelle Vermögenswerte" angeht (IMD Global Innovation Index 2020, European Innovation Scoreboard 2020), an der Spitze.

Das Land verfügt über ein zuverlässiges Ökosystem für Start-ups, das zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen bietet, so zum Beispiel die Rolle des Inkubators. Dieser nimmt Projekte auf, die Unternehmer entworfen haben, um ein Geschäft aufzubauen. Der Inkubator bewertet das Projekt, analysiert sein Potenzial und begleitet es. Das Luxemburger Ökosystem umfasst derzeit über 500 Start-ups, die vor allem in den Bereichen Fintech, Indutech, Cleantech und Gesundheit, sowie in der Automobiltechnologie und Cybersicherheit tätig sind.

Luxemburg ist weltoffen!

In Luxemburg macht die ausländische Bevölkerung 48 % der Einwohner aus. 175 verschiedene Nationalitäten sind hier vertreten. 73 % der Erwerbsbevölkerung besitzen eine ausländische Staatsangehörigkeit und Luxemburg zählt mehr als 200.000 Grenzgänger (Frankreich, Belgien, Deutschland), die täglich die Landesgrenzen überschreiten und 46 % der inländischen Beschäftigung ausmachen. Das ist weltweit einmalig!

Das sind nur ein paar der zahlreichen Aspekte, die das moderne Luxemburg prägen und es ist wohl dem Luxemburger Genie überlassen, welche Highlights das Land sich noch einfallen lassen wird, um mit dem technologischen, nachhaltigen und wirtschaftlichen Entwicklungen Schritt zu halten.

Auch spielt die stabile politische, finanzielle und wirtschaftliche Lage eine außergewöhnlich große Rolle. Weil man sich auf Luxemburg verlassen kann, gibt es so viele die das tun und im kleinen Großherzogtum investieren und arbeiten. Die Qualität der öffentlichen Infrastrukturen des Landes spiegelt seine dynamische Entwicklung wider. Der solide Rechtsrahmen und das Gesundheits- und Sozialversicherungssystem sind wesentliche Merkmale des stabilen Umfelds, das Luxemburg bietet.

Luxemburg ist dynamisch!

Im Laufe seiner Geschichte hat sich das Großherzogtum immer wieder neu erfunden. Anfang war Luxemburg war es ein Agrarland, dann eine Industriemacht und hat es in der 1990ger Jahren geschafft, ein international renommierter und dynamischer Finanzplatz zu entwickeln. Mit der Einführung der Bereiche Forschung, digitale Technologien, Raumfahrtindustrie und dergleichen hat nun ein neues Zeitalter begonnen. Die Dynamik ist auch im Kultursektor, im Bereich der Kreativwirtschaft und der sozialen Initiativen, der Solidarwirtschaft und des Konzepts der Kreislaufwirtschaft zu beobachten. Das Land schafft ständig neue Arbeitsplätze und zieht Talente und Investitionskapital aus aller Welt an.

All dies sollte als Argument für einen geschäftlichen Aufenthalt in Luxemburg überzeugen. Das Land und seine Leute warten auf Sie und werden Sie mit der typischen Luxemburger Gastfreundschaft begrüßen. Wenn also Luxemburg der Ort für Ihr nächstes großes Meeting oder Event sein sollte, steht Business Events Luxembourg Ihnen bei jedem Schritt zur Seite und sorgt dafür, dass Ihre Veranstaltung ein unvergesslicher Erfolg wird.

Mehr Infos für die Organisation Ihrer Veranstaltung in Luxemburg unter:

info@lcb.lu

www.business-events.lu

Luxembourg Convention Bureau: Zuverlässig, weltoffen, dynamisch, Luxemburg!