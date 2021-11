mac : Impfquote der Belegschaft 92 Prozent

„Wir freuen uns sehr, wie verantwortungsvoll unsere Kolleginnen und Kollegen mit der Situation umgehen.“ Stefan Trieb, CEO mac

Über mac Die mac messe- und ausstellungscenter Service GmbH ist international tätiges Unternehmen der Live-Kommunikation. Die mehrfach ausgezeichneten Spezialisten mit Sitz in Langenlonsheim bei Frankfurt/Main planten und realisierten 2019 mehr als 2.300 Messeprojekte für 476 Kunden in 35 Ländern. Als Full-Service-Anbieter deckt mac alle Aspekte moderner Live-Kommunikation ab. mac ist an allen großen deutschen Messeplätzen sowie Niederlassungen in Frankfurt, München, Stuttgart, Wien und Shanghai vertreten.

mac, ein international tätiges Unternehmen der Live-Kommunikationder, sieht sich gut für 2G-Veranstaltungen gerüstet: Das Unternehmen aus Langenlonsheim meldet eine Impfquote in seiner Belegschaft von 92 Prozent. “Wir sind damit bestens vorbereitet, auch unter 2G-Bedingungen an allen Messeplätzen den vollen Service zu bieten", sagt Stefan Trieb, CEO von mac.“Wir freuen uns sehr, wie verantwortungsvoll unsere Kolleginnen und Kollegen mit der Situation umgehen”, betont Trieb. mac will mit seinem Impferfolg ein starkes Zeichen des Verantwortungsbewusstseins setzen und einen bestmöglichen Schutz für Kundinnen und Kunden, Kolleginnen und Kollegen und die Geschäftspartner im betrieblichen Alltag sichergestellen.Die außergewöhnlich hohe Impfbereitschaft hat mac durch eine Impfprämie seitens des Unternehmens gefördert. Mit Erreichen einer Impfquote von 90 Prozent gibt es nun auch die versprochene Teamzulage. Diskussionen zur Offenlegung des Impfstatus haben sich nicht entwickelt. “Bei der Mitarbeiterschaft war eine große Einsicht in die Notwendigkeit zur Offenlegung da, um das Vertrauen von Kunden und Kollegen und Kolleginnen in die Zusammenarbeit zu stärken”, erläutert Trieb. mac setzt damit einmal mehr ein Zeichen für den Zusammenhalt im Unternehmen.Trotz der hohen und immer noch steigenden Impfquote warnt das Unternehmen vor Leichtsinn. “Wir halten uns weiterhin an die Hygieneregeln und bleiben aufmerksam”, betont Trieb. In der ersten Dezemberwoche gibt es darüber hinaus für alle Mitarbeitenden, deren Impfung älter als fünf Monate ist, ein betriebliches Angebot zum Boostern, um den Impfschutz aufzufrischen.