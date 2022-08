Crowdfunding-Aktion für Haus in Amsterdam

Über Invesdor

Die Invesdor Group ist mit über 328 MEUR vermitteltem Finanzierungsvolumen eine der größten paneuropäischen Investment- und Finanzierungsplattformen und heute in Skandinavien, Finnland, Deutschland und Österreich aktiv. Die Invesdor Plattform bietet Finanzierungslösungen für Unternehmen in allen Lebensphasen. Investoren können europaweit in Unternehmen investieren und aus einer Vielzahl von Anlagemöglichkeiten – von festverzinslichen erstrangigen Kreditforderungen bis hin zu Eigenkapitalinvestments – wählen. Die Invesdor Group ist aus dem Zusammenschluss der in ihren jeweiligen Ländern führenden Finanzierungsplattformen Finnest, Invesdor und Kapilendo entstanden.