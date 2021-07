Nach über 16 Monaten intensiver Arbeit und der Veröffentlichung von über 500 Artikeln rund um die Coronakrise in der Veranstaltungswirtschaft heißt es „Goodbye, eventcrisis.org“. Die Initiatoren der gemeinsamen Plattform, das GCB German Convention Bureau e.V. und die tw tagungswirtschaft der dfv Mediengruppe, wenden sich nun neuen Projekten zur Zukunft von Business Events zu.

Als sich die Ausbreitung des Corona-Virus im März 2020 in Deutschland zu einer pandemischen Lage entwickelte und dies unter anderem den Veranstaltungsmarkt stark beeinträchtigte, war den Verantwortlichen des GCB und der tw tagungswirtschaft schnell klar: Es sollte eine zentrale Plattform geschaffen werden, auf der alle Akteure Informationen zu aktuellen Entwicklungen, aber vor allem auch Lösungsansätze und Best Practices zum Umgang mit der Krise finden.

Das vierköpfige Redaktionsteam von GCB und tw tagungswirtschaft adressierte in seinen über 500 Artikeln ein vielfältiges Themenspektrum: Neben aktuellen Informationen zu Corona-Verordnungen, Wirtschaftshilfen oder Initiativen aus der Branche gab es zahlreiche Beiträge, die den Blick auf neue Lösungsansätze warfen und Perspektiven für die Zukunft aufzeigten – ob Best Practice-Artikel zu Events unter Corona-Bedingungen oder die Vorstellung neuer Technologien beispielsweise zur Umsetzung digitaler und hybrider Events. Im Format „Fünf Fragen an“ kamen regelmäßig bekannte Köpfe der Veranstaltungswelt zu Wort. Der wöchentlich versandte Newsletter sowie ein eigener Twitter-Account sorgten für zusätzliche Sichtbarkeit der Themen.

Zum 31. Juli 2021 verabschiedet sich nun eventcrisis.org und beide Partner wenden sich neuen Projekten zu. Dennoch wird der Bedarf an Informationen nicht minder und auch die Pandemie ist noch nicht in Gänze überstanden. Aktuelle Informationen rund um die MICE-Industrie finden Sie weiterhin auf tw-media.com oder in unserem wöchentlichen Newsletter.