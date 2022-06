Klimaneutrale Veranstaltungen für die MICE-Branche

Nach einer zweijährigen Unterbrechung durch die Pandemie zeigt die Tourismus- und Kongressindustrie weltweit erste Anzeichen der Erholung und steht nun vor einer neuen Entwicklungsphase, die von den Trends und Erfahrungen nach Covid-19 beeinflusst wird. In diesem Zusammenhang definiert Meliá Hotels International sein Werteangebot für die MICE-Branche neu und hat dabei ein vorrangiges Ziel: Ein strategischer Partner und Vermittler von nachhaltigeren Veranstaltungen zu sein, ein fundamentales Merkmal, das an der Spitze der zukünftigen Entwicklung der Industrie stehen wird.

Um das zu erreichen, kündigte das Unternehmen auf der IMEX Frankfurt eine bahnbrechende Initiative an, die ein Messen, Reduzieren und Ausgleichen des CO2-Fußabdrucks von Veranstaltungen in seinen Hotels möglich machen wird. Dies ist ein grundlegender Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität, der auf einen von Fachleuten der MICE-Branche zunehmend gefragten Bedarf antwortet.

Die IMEX hat des Weiteren bestätigt, dass das Thema Nachhaltigkeit während der Pandemie weiter an Boden gewonnen hat und zu einer Priorität für Veranstalter geworden ist. José Miguel Moreno, VP Corporate & MICE Sales Strategy bei Meliá Hotels International, erklärte: „Unser Ziel ist es, unsere Kunden in den Kampf gegen den Klimawandel miteinzubeziehen, um die Dekarbonisierung von Veranstaltungen gemeinsam voranzutreiben. Wir sind daher wirklich stolz, unsere ersten Schritte in Richtung Förderung der nachhaltigen Transformation der MICE- Branche zu unternehmen.“

Dank einer strategischen Partnerschaft mit Creast, einem Technologieunternehmen, das sich auf die Messung, Reduzierung und den Ausgleich der Umweltauswirkungen von Veranstaltungen spezialisiert hat, wird Meliá MICE-Kunden ein Instrument zur Verfügung stellen, das eine strenge und nachvollziehbare Berechnung der von jeder Veranstaltung erzeugten CO2-Menge ermöglicht, wobei Transport, Energie- und Wasserverbrauch, verwendete Materialien und erzeugte Abfälle sowie Catering und Unterbringung berücksichtigt werden.

Diese Messungen sind auch wichtig, um Möglichkeiten zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks zu erkennen und ehrgeizige und erreichbare Ziele festzulegen. Die Messungen werden des Weiteren dazu beitragen, eine wichtige Wissensbasis zu schaffen, um die künftige Struktur nachhaltigerer Veranstaltungen und Meetings in Meliá-Hotels zu definieren, und gleichzeitig die globalen Ziele des Unternehmens zur Reduzierung der Emissionen zu unterstützen.

Diesbezüglich wird Meliá durch Veranstaltungen in seinen Hotels entstehende Emissionen ausgleichen, um seine Schritte in Richtung Klimaneutralität zu fördern. Im Rahmen des Prozesses wird eine Reihe verifizierter Umweltprojekte ausgewählt, die mit Kompensationszertifikaten unterstützt werden, welche für jede Hotelveranstaltung ausgestellt werden.