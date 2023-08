Seit Jahrzehnten bilden nachhaltige Geschäftspraktiken einen Grundpfeiler für die strategische Ausrichtung der Messe Frankfurt. Dafür wurde das Unternehmen kürzlich von einer unabhängigen Experten-Fachjury für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 nominiert. Dieser wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. (DNP) vergeben, in diesem Jahr zum 16. Mal.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis prämiert Beiträge zur Transformation in eine nachhaltige Zukunft und berücksichtigt dabei vor allem ökologische und soziale Aspekte. Der Preis gilt als Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement. In diesem Jahr sind Unternehmen aus 100 Branchen nominiert, die auf lange Sicht vorbildliche und wirksame Beiträge zur nachhaltigen Transformation liefern. Zusammen mit der Messe Frankfurt sind unter anderem die Hamburg Messe und Congress, die NürnbergMesse und die Messe Stuttgart in der Kategorie „Freizeit und Veranstaltungen“ für die Branche „Veranstaltungs- und Messewirtschaft“ nominiert.

„Wir sind sehr erfreut über die Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 und verstehen sie als Bestätigung dafür, dass wir mit unseren klar definierten Zielen, Handlungsfeldern und Maßnahmen auf einem guten Weg in Richtung Nachhaltigkeit sind,“ betont Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt. Die jüngste Nominierung folgt auf den AEO Excellence Award 2023, die das Unternehmen für nachhaltiges Engagement im Juli erhalten hat. Damit wurde die Messe Frankfurt in der Kategorie „Best Sustainability Initiative“ vom britischen Verband AEO (Association of Event Organisers) für herausragende Leistungen in der Veranstaltungsbranche ausgezeichnet.

Bis Ende 2023 strebt sie als erstes Unternehmen innerhalb der deutschen Messewirtschaft ein Zertifikat des Umweltmanagementsystems EMAS (Eco-Management und Audit Scheme) an. 2022 beteiligte sich die Messe Frankfurt erstmals an einem ESG-Rating (Environmental, Social, Governance) und hat die Bronze-Medaille erreicht. Zudem orientiert sich die Unternehmensgruppe an nationalen und internationalen Standards und bekräftigt darüber hinaus ihr nachhaltiges Handeln mit einer Reihe von freiwilligen Selbstverpflichtungen, wie etwa dem United Nations Global Compact, der Charta der Vielfalt sowie dem Nachhaltigkeitskodex fairpflichtet. Die Messe Frankfurt unterstützt außerdem die Nachhaltigkeitsinitiativen der Branchenverbände AUMA und UFI und hat den „Net Zero Carbon Events Pledge“ unterzeichnet.

Die Preisverleihung, die in Zusammenarbeit mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), dem Bundesumweltministerium und weiteren Partner:innen erfolgt, soll am 23. November in Düsseldorf stattfinden.