The smarter E Europe in Verlängerung

Seit 15 Jahren versammelt die The smarter E Europe die internationale Fachwelt der Energiewirtschaft auf dem Gelände der Messe München. Hier findet sie den Platz, um wachsen zu können. Mit zunehmendem Erfolg: Deshalb hat sie jetzt den Vertrag bis 2028 verlängert.

„Wir freuen uns, dass wir nach 15 gemeinsamen Jahren verkünden können, dass unsere Partnerschaft mit der Messe München weitergeht und die bayerische Metropole auch weiterhin Heimat von The smarter E Europe bleiben wird“, sagt Markus Elsässer, Geschäftsführer der Solar Promotion GmbH, die gemeinsam mit der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co KG die The smarter E Europe veranstaltet. „Gemeinsam werden wir unser hohes Engagement für die erneuerbare, dezentrale und digitale Energiewelt fortsetzen und weiterhin starke Impulse von München in die Welt geben.“

Europas energiewirtschaftliche Plattform präsentiert sich wieder in München: Vom 14. bis 16. Juni trifft sich die weltweite Branche auf dem Messegelände. Die Dachveranstaltung „The smarter E Europe“ findet auf einer Fläche von 17 Messehallen statt. Über 2.450 Aussteller sind dabei, und es werden über 85.000 Besucher aus 160 Ländern erwartet. Neben der Intersolar Europe präsentiert The smarter E Europe mit der ees Europe, Power2Drive Europe und der EM-Power Europe das gesamte Spektrum innovativer Lösungen für die nachhaltige Energiewirtschaft der Zukunft.

„Unternehmerischer Erfolg und nachhaltiges Handeln können schon lange nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden“, betonen die beiden Messechefs Dr. Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel: „Es ist für uns wichtig, ein Partner für nachhaltige Plattformen zu sein. The smarter E Europe ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu einer grüneren und saubereren Energiezukunft. Wir sind stolz, dass wir mit dieser Gastveranstaltung auf unserem Gelände unterstützen können, so wichtige Zukunftstechnologien voranzutreiben und international bekannt zu machen.“