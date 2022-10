„Eine Verantwortung für die Branche“

Mit dem Beginn des Ausbildungsjahres 2022 sind 57 junge Menschen zu Neumann&Müller Veranstaltungstechnik gekommen. Längst ist nicht mehr allein die Veranstaltungstechnik nachgefragt, das Spektrum reicht von Kaufleuten bis zu Mediengestaltern. So sorgt N&M im hart umkämpften Personalmarkt für vorbereiteten Nachwuchs für das eigene Unternehmen.

Mehr als verdoppelt hat sich die Zahl aller Auszubildenden bei Neumann&Müller Veranstaltungstechnik, wo 57 junge Erwachsene im September neu in ihren künftigen Beruf gestartet sind. Dabei ist das Ausbildungsangebot bei N&M in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich gewachsen. In sechs Berufen bildet das Unternehmen derzeit aus: Neben der Veranstaltungstechnik sind es Fachkräfte für Lagerlogistik, Veranstaltungskaufleute, Kaufleute für Büromanagement; Mediengestalter:innen für Bild und Ton sowie Fachinformatiker:innen für Systemintegration.

„Es ist nach wie vor ein enormes Problem, vor allem gut ausgebildete Fachkräfte zu finden“, hebt N&M-Geschäftsführer Torsten Jacobs hervor. Gerade in den zurückliegenden Sommermonaten, in denen Kundenunternehmen endlich wieder verstärkt Live-Kommunikationsmaßnahmen beauftragten, war der Personalmangel schmerzhaft zu spüren. Das werde auch weiterhin so sein, so Jacobs weiter. „Mit dem weiten Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten, das wir anbieten, investieren wir auch ins eigene Unternehmen. Wer von uns ausgebildet wird, ist top vorbereitet für die Berufskarriere. Damit übernehmen wir Verantwortung für die gesamte Branche.“

„Wir wollen unterstreichen, dass es sich bei den Ausbildungsberufen, die wir anbieten, um überaus anspruchsvolle Jobs handelt – die gleichzeitig auch immer spezialisierter werden. Und: Wir bieten nicht nur eine fachlich gute, sondern auch eine gut bezahlte Ausbildung an“, sagt Volker Ruf. „Denn mit unserem Angebot stehen wir heute im Wettbewerb nicht nur mit dem eigenen Gewerbe, sondern mit allen privatwirtschaftlichen und öffentlichen Anbietern. Deshalb setzen wir auf eine hochwertige Ausbildung – und auf eine attraktive Bezahlung.“ Die Gehälter für alle Berufsbilder bei N&M betragen nun im ersten Jahr 1.020 € mit einer Anhebung von 50 € je Ausbildungsjahr.

Dennoch müsse der Wirtschaftszweig insgesamt besser in den Personalmarkt kommunizieren. „Wenn geregelte Arbeitszeiten, Work-Life-Balance und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für junge Menschen stärkere Bedeutung haben als für die Generation davor, müssen wir als Unternehmen darauf Antworten finden und uns dazu positionieren, auch um dem vermeintlich schlechten Image unserer Branche entgegenzuwirken“, so Jacobs weiter. N&M sehe er da auf einen guten Weg; das auf Partizipation und Partnerschaft ausgelegte Beteiligungsmodell seines Unternehmens könne diese Vorteile an vielen Stellen schon voll ausspielen.