Neues digitales Studio von Techcast

Der Online-Event-Dienstleister Techcast hat sein neues virtuelles Studio für die professionelle Event-Produktion vorgestellt. Die Steuerung digitaler und hybrider Veranstaltungen läuft über eine DSGVO-konforme Livestreaming-Software made-in-Germany. Die Plattform erlaubt die Umsetzung von digitalen und hybriden Events mit durchgehenden Vortragsreihen und/oder mehreren parallelen Breakout-Sessions im Corporate Design des Veranstalters. Unternehmen, Verbände und öffentliche Einrichtungen können digitale Veranstaltungen mit Referierenden aus der ganzen Welt produzieren.



„Bei Live-Auftritten vor großem Publikum kommt es oft auf perfektes Timing an“ Rosie Schuster, Gründerin und Geschäftsführerin von Techcast

Per Chat oder Direct Voice Call können Streaming Operators aus der Regie während der laufenden Veranstaltung Kontakt zu den Referentinnen und Referenten halten, ohne dass die anderen Teilnehmenden oder das Publikum es mitbekommen. „Bei Live-Auftritten vor großem Publikum kommt es oft auf perfektes Timing an, wichtige Informationen für die Redner*innen werden noch kurzfristig nachgereicht oder manchmal braucht es auch einen technischen oder protokollarischen Hinweis,“ so Rosie Schuster, Gründerin und Geschäftsführerin von Techcast.

Seit Beginn der Pandemie produzierte Techcast u.a. den Livestream der virtuellen Hauptversammlungen mehrerer Großunternehmen. Das virtuelle Studio ist zukünftig integraler Bestandteil der modularen Online-Event-Plattform von Techcast. Der Dienstleister unterstützt seit 2009 Unternehmen und öffentliche Institutionen bei der Durchführung digitaler Veranstaltungen.