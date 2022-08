Im Zeichen der globalen Krisen

„Gemeinsam mit einigen der besten Denker:innen wollen wir Anstoß und Orientierung für die anstehenden Herausforderungen bieten.“ Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin sowie Gründer von Q Berlin

Transformation & Resilience - On Crises as Change Agents

Global Cohesion & Solidarity - On Food, Shelter & Economies

Democracies in Danger - On Free Speech, Propaganda & Fake News

Über Q Berlin Q Berlin wird seit 2017 von visitBerlin kuratiert und organisiert. Sie wird von der Senatskanzlei Berlin gefördert. Gastgeberin ist die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey. Die Konferenz ist einem breiten Publikum zugänglich und richtet sich an alle Akteur:innen, die die Zukunft gestalten wollen. Die Konferenz findet in einem hybriden Format statt, das es den Teilnehmer:innen ermöglicht, die Debatten live in Berlin und online zu verfolgen.

„The New Unknown – Navigating Zeitenwende” – die Q Berlin-Konferenz konzentriert sich auch in ihrem fünften Jahr auf die drängendsten Fragen unserer Zeit: den Krieg in der Ukraine, die Covid-19-Pandemie und die alles überwölbende Klimakrise. Welche Folgen wird der Krieg in der Ukraine für die europäische Friedensordnung haben? Welche Konsequenzen ziehen wir aus dieser Zeitenwende? Wie stellen wir Gesellschaft und Demokratie zukunftsfähig und resilient auf? Und: Welche Rolle spielen Metropolen wie Berlin bei der Bewältigung globaler Krisen, wie wir sie aktuell erleben? Die Q Berlin findet am 15. und 16. September 2022 im ICC Berlin statt und soll Impulse setzen und Lösungsansätze zur Bewältigung dieser Zeitenwende aufzeigen.Die Q BERLIN empfängt Bürgermeister:innen internationaler Metropolen und weitere Top-Speaker:innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Am zweiten Tag der Konferenz werden die Themen im Rahmen von Exkursionen und Deep Dives vertieft.Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin sowie Gründer von Q Berlin: „Die Konferenz stärkt Berlins Position als zukunftsorientierte Metropole, als traditionelle Drehscheibe zwischen Ost und West, die für Dialog, Freiheit und Toleranz steht. Gemeinsam mit einigen der besten Denker:innen wollen wir Anstoß und Orientierung für die anstehenden Herausforderungen bieten.”Am 5. September 2022 findet die Pressekonferenz der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, im Roten Rathaus statt, auf der sie das finale Programm und die Redner:innen der Q Berlin 2022 vorstellen wird.Tickets sind hier erhältlich.