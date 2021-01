„Neue Lösungen und Innovationen passieren nicht in geschlossenen Silos, sondern in offenen, agilen Prozessen.“ Matthias Schultze, Managing Director GCB

Zur Konferenz Convening Leaders 2021 hat das GCB (German Convention Bureau) gemeinsam mit dem Fachverband PCMA und der IMEX Group eine offene Innovationsplattform gelaucht. Der „Response Room” bietet ein globales, interdisziplinäres Forum für Innovationen bei Business Events und fördert so die systematische Co-Kreation und Kollaboration.Herzstück des Response Rooms ist der Bereich der „Innovation Challenges“, wo die Nutzer gemeinsam an Herausforderungen, Fragen und Problemstellungen arbeiten und in co-kreativen Prozessen neue Lösungen entwickeln. Vielfältige Funktionen und Beteiligungsphasen ermöglichen der Community, sich und ihre Ideen aktiv einzubringen und Innovationen mitzugestalten. Darüber hinaus bieten ein Blog- sowie ein Event-Bereich weitere Inspirationsquellen und Wissensressourcen. Die „Response Room“-Community wird nicht nur virtuell interagieren, sondern auf Live-Events und Workshops zusammenkommen, um die digitale und analoge Welt zu verbinden.Der Zugang zur Plattform ist offen, die Beteiligung an den Innovation Challenges für jeden nach einmaliger Registrierung kostenfrei möglich. Ziel ist der Aufbau einer weltweiten Community von Veranstaltungsplanern, Veranstaltern, Anbietern und Event-Besuchern, um gemeinsam neue Lösungen und innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln.Meetings, Tagungen und Kongresse bringen Menschen zusammen, fördern Wissenstransfer und setzen Impulse für wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. „Um diese Rolle auch für die Zukunft zu sichern, sind schnelle, vernetzte und vor allem kundenorientierte Lösungen gefragt – gerade in einer sich dynamisch wandelnden Welt“, sagt Matthias Schultze, Managing Director des GCB. „Diese neuen Lösungen und Innovationen passieren nicht in geschlossenen Silos, sondern in offenen, agilen Prozessen.“Innovation gelingt umso besser, je stärker und gleichzeitig offener das dahinterstehende Netzwerk ist. Mit der Professional Convention Management Association (PCMA) aus den USA und der IMEX Group aus Großbritannien hat das GCB zwei visionäre Partner, die an die Relevanz von Innovation für Business Events glauben und ihre Communities inspirieren wollen. "PCMA is excited to partner with the GCB and IMEX on the Response Room, as it supports our vision of global economic and social transformation through business event innovation”, erklärt Sherrif Karamat, Präsident und CEO von PCMA. “The Response Room encourages innovative thinking on a global scale. PCMA is looking forward to helping the insights and strategies imagined on the platform to advance the business events industry.”Carina Bauer, CEO der IMEX Group, ergänzt: "With old models and old ways of doing being disrupted and challenged at every turn, the time is right for true innovation. The Response Room sets the tone for a new way of working together. It will motivate makers, creators, collaborators and the curious. We’re delighted to be a part of this new frontier and can’t wait to see where the platform and its new tribe will take us.”Weitere Informationen und Registrierung: www.responseroom.io