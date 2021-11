„Neue Lösungen sind gefragt“

Im Vorlauf der BOE International wird von Nextlive.TV eine Interviewreihe mit Budgetentscheidern aus unterschiedlichen Branchen unter dem Titel "An International Talkshow on the Road2BOE" produziert. In Folge neun sprechen Nextlive-Chefredakteur Sjoerd Weikamp mit Ulrike Tondorf, Head of Brand Activiation & Engagement bei der Bayer AG, über Trends und Entwicklungen in der Pharmaindustrie.

Die Brand-Experience spielt eine gewichtige Rolle im Bayer- Konzern – die Marke Bayer soll dabei im Live-Umfeld wie digital gleichermaßen erlebbar werden. Doch mit Einbruch der Pandemie sah sich der Konzern in der Umsetzung vieler Kampagnen großen Herausforderungen gegenübergestellt. Denn Präsenzveranstaltungen konnten bis auf weiteres nicht mehr stattfinden. So war die Bayer AG einer der ersten DAX Konzerne, der seine jährliche Hauptversammlung online durchführte.

„Die Kreation digitaler Experiences war an der Stelle nicht wirklich effizient. Denn Symposien und Fachveranstaltungen wurden auch online gut angenommen, aber die persönliche Interaktion mit den Teilnehmer:innen hat weniger gut funktioniert.“ Ulrike Tondorf, Head of Brand Activation & Engagement bei Bayer

„In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Situation dramatisch verändert“, so Ulrike Tondorf, Head of Brand Activation & Engagement bei Bayer. „Ganz plötzlich waren wir nicht mehr in der Lage, mit unseren Zielgruppen innerhalb von Präsenzveranstaltungen zu interagieren. Und die Kreation digitaler Experiences war an der Stelle nicht wirklich effizient. Denn Symposien und Fachveranstaltungen wurden auch online gut angenommen, aber die persönliche Interaktion mit den Teilnehmer:innen hat weniger gut funktioniert. Da sind neue Lösungen gefragt, die aktuellen Angebote auf dem Markt sind meiner Meinung nach nicht wirklich zureichend.“

Gemeinsam mit (Event-)Agenturen nach neuen Lösungen suchen

Fazit der Marketing- und Budget-Entscheiderin: Das Teilen von Informationen sei auch künftig online sehr gut darstellbar, die Reichweite erhöhe sich dabei und zudem ließe sich so die Nachhaltigkeit noch weiter steigern. Wichtig sei aber auch die Verknüpfung mit der Zielgruppe, die ihren Informationsbedarf online (und nicht live) abdeckt, damit man eben diese künftig nicht abhängt und verliert. Dafür müsse man gemeinsam mit der Expert:innen aus den Agenturen von Live-Kommunikation und Experience-Marketing nach Lösungen suchen.

Around the world – An International Talkshow

„Around the world – An International Talkshow on the Raod2BOE“ produziert Nextlive.TV in Zusammenarbeit mit der Messe Dortmund und der BOE International. In 20 Folgen kommen Marketing- und Budgetentscheidern aus ganz unterschiedlichen Wirtschaftszweigen zu Wort, wie zum Beispiel der IT- und Elektronikbranche, dem Baugewerbe, der Pharmaindustrie oder der Automobilbranche. Interviewt werden Expert:innen aus der Messe- und Veranstaltungswirtschaft und Agenturchefs aus ganz Europa. Außerdem gibt es Interviews mit international anerkannten Marketingexperten, Buchautoren und Wissenschaftlern, die dabei Trends und Entwicklungen aus den diversen europäischen Märkten beleuchten.

Das ganze Interview kann auf der Website von Nextlive nachgeschaut werden.