Die IMEX Frankfurt lädt am 5. April 2022 zu ihrem ersten Digital Talk in Form eines einstündigen Events. Im Zeichen der Branche, die im positiven Menschen verbindet, Ideen austauscht und Diversität lebt, bringt der Digital Talk ihre Akteure ein weiteres Mal zusammen.

Die IMEX als Ausrichter möchte auf dem Event gemeinsam mit Partnern und der Branche in einen offenen Dialog treten und aktuelles Zeitgeschehen reflektieren. Unter dem Titel "Welcome back to a changed World" sollen so mit internationalen Gästen über Learnings der letzten zwei Jahre der Pandemie diskutiert werden. Daneben dient der Digital Talk auch als Teaser für die kommende IMEX Frankfurt vom 31. Mai bis 2. Juni 2022.

Der Digital Talk wird präsentiert von der IMEX Frankfurt. Die tw tagungswirtschaft ist als Medienpartner dabei. Nähere Infos zu Speakern und Programm folgen in Kürze. Hier geht’s zur Anmeldung.