Berlin ist dieses Jahr Gastgeber der 16. Weltspiele der Special Olympics: eine Premiere für die Stadt und für Deutschland. Vom 17. bis 25. Juni treten knapp 7.000 Athlet:innen mit kognitiver und mehrfacher Behinderung miteinander in 26 Sportarten an – gemäß dem Motto #ZusammenUnschlagbar. Mit der Berlin Welcome Card Special lädt visitBerlin Teilnehmende, Gäste und Berliner:innen dazu ein, während der Weltspiele auch die Hauptstadt und ihre Attraktionen neu zu entdecken.

Schon seit 1968 setzt sich die globale Inklusionsbewegung weltweit für mehr Rechte und Akzeptanz von Menschen mit kognitiver und mehrfacher Behinderung ein und unterstützt sie durch Gesundheits-, Bildungs- und Qualifizierungsprogramme. Dass der Sport verbindet, zeigt die Inklusionsbewegung alle zwei Jahre bei den Special Olympics World Games. Dabei treten Athlet:innen in verschiedensten Sportarten gemeinsam an, darunter Badminton, Leichtathletik, Segeln, Reiten, Schwimmen oder Fußball. Die diesjährigen Weltspiele sind die größte deutsche Sportveranstaltung nach den Olympischen Spielen in München 1972.

Im Olympiapark oder in der Messe Berlin, am Wannsee oder in Grünau: Die Austragungsorte sind dabei über die ganze Stadt verteilt. Die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung hat aber nicht nur sportlich einiges zu bieten. Sie ist vor allem auch ein buntes Fest für mehr Anerkennung und Teilhabe von Menschen mit kognitiver Behinderung. Damit der Aufenthalt in der Hauptstadt so angenehm wie möglich ist, unterstützt die Stadt und Land Reisen GmbH, eine Tochtergesellschaft von visitBerlin, Gruppen, Familien und Einzelreisende kostenlos bei der kompletten Reiseplanung. Das angebotene Spektrum umfasst barrierefreie Hotels, Busparkplätze in der Nähe oder Verpflegung.

Wie Tourismus barrierefrei geht, zeigt auch der Reiseführer „Inspirations of Berlin“ von visitBerlin in „Easy English“. Dieser will in leichter Sprache Berlin für alle Menschen zugänglich machen. Lust auf das inklusive Sportevent im Juni macht auch die 17. Episode des Podcast „Berlin Unboxed“ von visitBerlin. Im „Olympia Spezial“ steht das Olympiastadion im Mittelpunkt. Geschäftsführer Timo Rohwedder öffnet die Türen der geschichtsträchtigen Sportstätte und erzählt, wie sie sich auf dieses besondere Sportereignis vorbereitet. Dazu kommen auch zwei Athlet:innen zu Wort.

Das Großereignis zieht Besucher:innen aus der ganzen Welt in die Hauptstadt. Delegationen aus über 190 Ländern erwartet Berlin zu den Welspielen der Special Olympics. Berliner Hoteliers melden für die Zeit der Sportveranstaltung eine Auslastung von 75 bis 90 Prozent. Für Begegnungen ist visitBerlin bei den Special Olympics World Games vor Ort und präsentiert vom 18. bis 25. Juni, täglich von 10 bis 18 Uhr, Berlin als inklusive Metropole beim Special Olympics Festival im Sommergarten der Messe Berlin.

Interessierte können hier den Reiseführer „Inspirations of Berlin“ herunterladen.