Gegründet 1998 in Düsseldorf, ist das Studieninstitut für Kommunikation spezialisiert auf praxisorientierte Weiterbildungen mit den Schwerpunkten Kommunikation, Digital Marketing, Event- und Messemanagement, Veranstaltungssicherheit, Führung und Persönlichkeit. Expert:innen aus Wirtschaft und Wissenschaft vermitteln in Inhouse-Trainings und -Coachings direkt anwendbares Wissen zur Qualifizierung und Förderung von Fach- und Führungskräften. Das Bildungsangebot ist dabei modular aufgebaut und wird fortlaufend auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes überprüft. Ausgewählte Fortbildungen sind IHK geprüft sowie als Fernunterricht staatlich zugelassen (ZfU). Das Studieninstitut ist zur Qualitätssicherung qualifiziert, arbeitet zudem aktiv in Fachverbänden und unterstützt zahlreiche Branchenveranstaltungen.