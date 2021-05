Mit dem „Virtual Venue“ hat das German Convention Bureau nach Absage der IMEX einen alternativen Veranstaltungsort zur Vermarktung des Kongressstandortes Deutschland geschaffen. Hier können Anbieter der MICE-Branche ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren - vom virtuellen Messestand über eine eigene Messehalle bis hin zu eigens gebrandeten Meeting- oder Konferenzräumen. Auch die Lübeck und Travemünde Marketing (LTM) ergreift die Chance, Lübeck und Travemünde hier als erste Destination deutschlandweit im Rahmen des "Virtual Market Place" als attraktiven Tagungs- und Kongressstandort vorzustellen.In einer eigenen 360°-Messehalle wirbt die LTM gemeinsam mit sieben Mitgliedern der Kongressinitiative „lübecKongress“ in der Virtual Venue für Lübeck und Travemünde. Als Aussteller mit eigenem Messestand und persönlichem Avatar als Kontakt sind die Media Docks, das Event- & Congress Carrée, die Musik- und Kongresshalle Lübeck, das Europäische Hansemuseum, die Kulturwerft Gollan, die Atlantic Hotels Lübeck und Travemünde und das Slowdown Tagungscenter mit dabei. Ein Video-Avatar von Lübecks Bürgermeister und Kongressbotschafter Jan Lindenau begrüßt die virtuellen Besucher am Convention Service-Stand. Eingebettet ist der Messeauftritt in die offizielle Tagungswebsite luebeckongress.de, über verlinkte Klickpunkte an den einzelnen Messeständen sind Webseiten, Videos, 360°-Rundgänge und PDF-Materialien der Aussteller:innen abrufbar. Für Kundengespräche steht ein virtueller Meetingraum zur Verfügung.„In Zeiten, in denen persönliche Kontakte reduziert werden müssen, ist eine virtuelle Messehalle eine hervorragende Möglichkeit, um im In- und Ausland für sich als Tagungs- und Kongressstandort zu werben und deutlich zu machen: Wir sind da und freuen uns auf unsere Gäste, wenn es wieder los geht,“ erklärt Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau. „Das bringt die Digitalisierung unserer MICE-Branche erheblich voran und eröffnet neue Wege zur professionellen Planung von Veranstaltungen.“„Ich freue mich, dass wir mit unserem gemeinsamen Messeauftritt in der Virtual Venue unseren lübecKongress-Mitgliedern die Chance bieten können, sich mit ihren Kunden virtuell zu vernetzen und sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen“, LTM-Geschäftsführer Christian Martin Lukas. „Angesichts der bis auf Weiteres geltenden Kontaktbeschränkungen ist es wichtig, künftig sowohl auf persönliche Akquise als auch auf digitale Angebote zu setzen, um einen regen Austausch innerhalb der Veranstaltungsbranche zu ermöglichen und Geschäftskontakte zu pflegen.“