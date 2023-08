Die Ansprüche in Hinsicht auf eine bessere Work-Life-Balance ändern sich. Eine E-Mail am Strand abrufen oder im Team beim Tischtennis-Spielen an neuen Ideen feilen – die Grenzen zwischen Arbeit und Leben, Karriere und Freizeit, verschwimmen. Im selben Maße verschwimmen die Unterschiede zwischen Geschäfts- und Urlaubsreisen.

„Bleisure Travel“ wird immer beliebter. Nach einer Umfrage von Chase aus dem Jahr 2016 fügten bereits 78% der befragten „Millennials“ Freizeit zu einer Geschäftsreise hinzu, aber auch für Ältere und Führungskräfte wird es zunehmend attraktiver, die Familie auf eine ausgedehntere Dienstreise mitzunehmen.

Beschäftigte können beim „Bleisure Travel“ von geringeren Kosten für die Ab- und Anreise, gesparten Urlaubstagen für den Reiseweg profitieren und etwas für die Umwelt tun, indem zusätzliche Fahrten oder Flüge eingespart werden. Arbeitgeber:innen wiederum können damit nicht nur die Attraktivität von Dienstreisen oder die Zufriedenheit ihrer Angestellten erhöhen, sondern selbst sogar ihre Kosten reduzieren.

Im Mai und Juni hatte ich die Gelegenheit, für die Studierengruppe #SocialSix gemeinsam mit Linn Ehrlich, Karina Burenko und Martina Binder, auf Einladung des Convention Bureau Rheinland-Pfalz die sieben „Bleisure“-Partnerstädte Zweibrücken, Worms, Trier, Mainz, Landau, Koblenz und Ludwigshafen nicht nur als Tagungs- und Kongressdestinationen zu erkunden, sondern darüber hinaus auch als (Urlaubs-)Reiseziele. Zusammen haben wir Sehenswürdigkeiten entdeckt, Restaurants getestet und Weine verkostet. Unsere Erlebnisse haben wir live auf den Social-Media-Kanälen von tw tagungswirtschaft und auf den des Convention Bureaus geteilt sowie hier noch einmal zusammengefasst.

Wie oft verbinden Sie auf einer Dienstreise geschäftliche Verpflichtungen mit privaten Aktivitäten? Wäre auch eine Destination in Deutschland ein spannendes „Bleisure“-Ziel für Sie? Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir.

