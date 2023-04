Linda Residovic, Geschäftsführerin des Verbandes für Medien- und Veranstaltungstechnik e.V.: "Die Themen waren noch nie so breit und hochwertig aufgestellt wie in diesem Jahr. Messebesucher:innen wird einiges geboten."

Vom 25. bis 28. April 2023 trifft sich die Branche der Medien- und Veranstaltungstechnik wieder auf dem Messegelände in Frankfurt zur Prolight + Sound. Als ideeller Partner der Messe präsentiert der Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik e.V. (VPLT) ein facettenreiches Konferenzprogramm mit verschiedensten Sonderprogrammpunkten.

Neben der inhaltlichen Konzeption und Weiterentwicklung des Future Talents Day gemeinsam mit den anderen Verbänden des Forum Veranstaltungswirtschaft, den „DEAplus vor Ort-Kursen“ sowie Fokusvorträgen auf der Main Stage wird der Verband dabei auch wieder die Guided Tours zum Thema Theatertechnik führen und Besuchende am eigenen Messestand begrüßen.

PLS Conference – 25. bis 28. April 2023

Wie bereits in den vergangenen Jahren diskutieren Expert:innen auf der PLS Conference verschiedene Themen unter anderem aus den Bereichen Bildung, Qualifizierung, Nachhaltigkeit, Normung und Gesetzgebung sowie Sicherheit in Vorträgen und Roundtables. Dazu stehen unter anderem verschiedene Vorträge zu den Oberthemen „Schallpegelmessung und Lärmschutz“ oder „Maschinensicherheit und sicherer Umgang mit Maschinen“ auf der Agenda. Darüber hinaus stellt der VPLT am Messedienstag um 14 Uhr die Ergebnisse der neuen VPLT Vergütungsstudie 2022/23 vor.

In diesem Jahr können Messebesuchende zudem erstmalig an 90-minütigen Ausschnitten aus den DEAplus-Kursinhalten teilnehmen: Die Kurse Schallpegelmessung, Psychische Belastung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sowie Fresh-up Statik für Rigger:innen finden von Dienstag bis Donnerstag jeweils ab 11 Uhr im Konferenzraum Granat statt.

Programm auf der Main Stage Halle 11.0 – 25. bis 28. April 2023

Besondere Fokusthemen präsentiert der Verband prominent auf der Main Stage in Halle 11.0 an den verschiedenen Tagen der Prolight + Sound:

Fachkräftemangel (25. April)

Branchendialog des Forum Veranstaltungswirtschaft (26. April)

DPVT-Zertifizierung (27. April)

Future Talents Day (28. April)

International Event Security and Safety Conference (I-ESC) – 26. April 2023

Die I-ESC ist die internationale Plattform für alle Themenbereiche rund um Veranstaltungssicherheit. In diesem Jahr liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem Thema Arbeitssicherheit angesichts des Fach- und Arbeitskräftemangels.

VPLT-Stand mit Get-together „Blaue Stunde”

Der VPLT ist auch diesjährig wieder mit einem eigenen Stand (Halle 11.0 E50) auf der Messe vertreten: Vor Ort beraten die Mitarbeiter:innen der Geschäftsstelle und des Vorstands über Vorteile einer Mitgliedschaft oder die aktuellen Verbandsthemen, wie beispielsweise Lösungen gegen den Fachkräftemangel, Veränderungen durch den Green Deal oder die aktuellen Normungsaktivitäten.

Am Mittwoch, den 26. April lädt der VPLT zu seinem traditionellen Get-together „Blaue Stunde“ ein: Ab 18 Uhr gibt es bei Musik, Snacks und Getränken die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen sowie Mitglieder, Vorstand und Geschäftsstellenteam kennenzulernen.